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        Sıcağa karşı Aydın'ın şirin ilçesinde mesai saati değişti!

        Aydın'da, Germencik Belediyesi, etkisini artıran sıcak hava nedeniyle saha personelinin çalışma saatlerini 06.00-14.00 olarak yeniden düzenledi. Uygulamanın, "çalışanların sağlığını korumayı" amaçladığı belirtildi. Belediye bünyesinde görev yapan saha personeli, 06.00-14.00 saatleri arasında mesai yapacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!

        Yurt genelinde sıcak hava ve boğucu nem etkisini iyiden iyiye hissettirirken Aydın'ın Germencik ilçesinde sıcağa karşı önlem amaçlı bir adım atıldı.

        MESAİ SAATLERİNDE DÜZENLEME

        Germencik Belediyesi, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle saha personelinin sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gitti.

        "SAHADA 06.00-14.00 SAATLERİ ARASINDA ÇALIŞILACAK"

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan saha personeli 06.00-14.00 saatleri arasında mesai yapacak.

        "ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA"

        Başkan Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik.

        Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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