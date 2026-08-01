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        Haberler Yaşam TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü

        TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü

        Karslı arıcı Yücel Üzeyir (50), TIR dorsesini 'mobil bal üretim' tesisine dönüştürdü. Dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştiren Yücel Üzeyir, tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendine ait olduğunu söyledi. Üzeyir, "Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!

        Kars'ta ata mesleği arıcılığın yanı sıra yaptığı heykel çalışmalarıyla da bilinen Yücel Üzeyir, daha hızlı ve daha iyi ürün elde edebilmek için ilginç bir projeye imza attı.

        Üzeyir, arı dolu kovanları araçlarla taşımak yerine TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü.

        340 kovanı dorseye 8 kat olarak yerleştiren Üzeyir, enerji ihtiyacı için de 10 kilovatlık güneş paneli sistemi kurdu.

        Kendi elektriğini üreten sistemde yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde kovanlar için uygun yaşam koşulları kesintisiz şekilde korunuyor. Kars'ın yüksek rakımlı ve florası bol yaylalarını rahatlıkla ulaşan Üzeyir'in hedefi 6-7 ton bal üretimi yapmak.

        Tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Üzeyir, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, hem kaliteli üretim hem de doğadaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

        "340 KOVANI TEK BİR TIR DORSESİNDE TOPLADIK"

        Üzeyir, "Organik bal üretmek ve doğadaki ekolojik dengeyi korumak için bir yenilik yaptık. Bu devasa yapıyı, tasarımı, kurulumu, mühendisliği ve patenti tamamen bana ait olan 340 kovan kapasiteli mobil arı üretim tesisine dönüştürdük. Sekiz katlı sistemde 340 kovanı tek bir TIR dorsesinde topladık. 10 kilovatlık güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten bir sistem kurduk. Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı coğrafyasında ve yaylalarında, doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

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