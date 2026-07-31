Sıla: İlk buluşmaya valizle gittim

"ŞARKICILIK ÇOK ZOR BİR İŞ"

Şarkı sözü yazarlığının kendisi için ne anlam ifade ettiğini vurgulayan Sıla, şu değerlendirmeyi yaptı: Ben hep söylerim; şarkı yazarı olmasaydım yüksek ihtimalle bu mesleği icra etmez, şarkıcılık yapmazdım. Başka bir şey yapardım. Şarkıcılık çok zor bir iş. Çok iyi yorumcuların önünde saygıyla eğilirim ama birinden şarkı beklemek, üstelik beklediğin şarkının tam olarak senin üzerine dikilmiş olması çok zor işler. Üstelik artık daha da pahalı. Orijinal şarkı yazarları da çok azaldı. Bir sürü yeni şey duyuyoruz ama hepsi orijinal değil.