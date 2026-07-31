Sıla: İlk buluşmaya valizle gittim
Ünlü şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile ilişkilerinin başlangıcını anlatarak pandemi döneminde gerçekleşen ilk buluşmalarına dair bir anısını paylaştı. Sıla, "İlk buluşmaya valizle gitmiş biriyim" dedi
Uzun zamandır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Sıla, konuk olduğu programda kariyerinden müzik sektörüne ve özel hayatına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OKULDU"
Geçtiğimiz aylarda Kenan Doğulu'nun stadyum konserine konuk olan Sıla, Bu buluşma hakkında konuştu. Doğulu'ya övgüler yağdıran şarkıcı, "Yedi sene Kenan'a back vokal yaptım. Benim için çok önemli bir okuldu. Bir yıldızın sahnesine, duruşuna, tavrına, iletişimine, şarkıcılığına, müzisyenliğine ve şarkı yazarlığına yakından şahitlik etmek müthiş bir şeydi. Kenan beni ilk davet ettiğinde bu buluşmayı gerçekleştirmek için epey uğraştık. Ben de kesinlikle orada olmak istiyordum. Nitekim buluştuk, müthiş bir konserdi" dedi.
"BENİ UNUTMUŞLARDI"
Doğulu ile turne dönemine ait eğlenceli bir anısını paylaşan Sıla, şunları söyledi: Turnedeyiz; bütün teknik ekibimiz dahil olmasa da epey kalabalık seyahat ediyoruz. Çift katlı otobüsler, üst katlarda salon gibi bir alan var... Yatılı bir düzen. Gündüz bir yerde mola verdik ve indik. Tuvaletten bir çıktım ki kimse yok, otobüs gitmiş! Beni unutmuşlardı. Beş dakika içinde 'Sıla nerede?' falan olmuşlar. O ekibe 'Allahsızlar! Bir kişiyim, şurada bir tane kadınım; beni nasıl unutup gidiyorsunuz?' demiştim.
"İŞLER BİRAZ DEĞİŞTİ"
Müzik sektörünün günümüzdeki durumunu değerlendiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Yaftalamak ya da ön yargılı konuşmak istemiyorum ama işler biraz değişti. Artık her şey daha kolaylaştı; işin içine yapay zekâ girdi. Eğitim gibi unsurları biraz daha az önemser olduk. Bizim zamanımızda bunlar gerçekten kıymetliydi. Yani 'basamak' demek belki çok hoş bir kelime değil ama yine de pişmek, stüdyoda çalışmak ve sahne tozu yutmak eskiden daha çok önemseniyordu.
"GENÇ NESİLDEN İYİ İŞ YAPANLARI ÇOK DESTEKLİYORUM"
"Yeni nesil Türk müziğini dinliyor musunuz, takip ediyor musunuz?" sorusuna Sıla, "Beni içine çeken bir müzik duymuyorum. İnsan peşinden koştuğu şeye adanmalıdır, buna çok inanıyorum. Biz de böyle davrandık. Yine de genç nesilden iyi iş yapanları çok destekliyorum. Tarzım olsun ya da olmasın çok önemli değil, ben dinlemek zorunda değilim. Sonuçta çok yerilen ama eğlenceli bulduğum şeyler de var; nihayetinde eğlencedir. Bir şeyleri beğenmeye aslında çok ikna biriyim" yanıtını verdi.
"ŞARKICILIK ÇOK ZOR BİR İŞ"
Şarkı sözü yazarlığının kendisi için ne anlam ifade ettiğini vurgulayan Sıla, şu değerlendirmeyi yaptı: Ben hep söylerim; şarkı yazarı olmasaydım yüksek ihtimalle bu mesleği icra etmez, şarkıcılık yapmazdım. Başka bir şey yapardım. Şarkıcılık çok zor bir iş. Çok iyi yorumcuların önünde saygıyla eğilirim ama birinden şarkı beklemek, üstelik beklediğin şarkının tam olarak senin üzerine dikilmiş olması çok zor işler. Üstelik artık daha da pahalı. Orijinal şarkı yazarları da çok azaldı. Bir sürü yeni şey duyuyoruz ama hepsi orijinal değil.
"İLK BULUŞMAYA VALİZLE GİTMİŞ BİRİYİM"
Sevgilisi İlker Kaleli ile ilk buluşma anını anlatan Sıla, "Ben ilk buluşmaya valizle gitmiş biriyim. İlker'le ilk flört etmeye başladığımızda, pandemi dönemiydi. Telefon konuşmaları, ardından görüntülü görüşmeler derken her şey çok güzeldi fakat henüz bir araya gelememiştik. Farklı şehirlerdeydik; ben pandemi döneminin uzun bir bölümünü Bodrum'da geçirdim. Artık pandemiden çıkmak üzereyiz ama hâlâ önlemler var, dikkat ediyoruz. Nihayetinde buluşmaya karar verdik. Ben İstanbul'a gittim ama hafta sonu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı vardı" ifadelerini kullandı.
"BASKIN BİR ROMANTİĞİM"
"Kim daha romantik?" sorusunu yanıtlayan Sıla, "Ben daha romantiğim. Aslında romantizmi birbirimizle çözdük. Eskiden ikimiz de biraz odunmuşuz ama ben hâlâ baskın bir romantiğim. Biz birbirimize mektuplar yazıyoruz. Özel günlerde birbirimize uzun uzun şeyler yazıyoruz. Bir de '5 Sene Kavanozu'muz var. Onun içine ara ara küçük notlar yazıp atıyoruz; sonradan kırıp açıp okumak üzere. İletişim, eğitim kadar önemli" diye konuştu.
"AĞLADIĞIMI BİLİYORUM"
Sosyal medyadan gelen eleştiriler hakkında samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, "İnsanın gerçekten gardının çok düşük olduğu zamanlarda, bazı yorumlar karşısında çok duygusal ve dayanıksız kaldığı vakitler oluyor. Tartışmasız... Ağladığımı biliyorum. 'Eyvah eyvah' diye gerçekten karalar bağladığımı biliyorum. Kapıdan içeri girdiğinde karşılaşsak dizinin bağı çözülecek insanlar, oradan tıkır tıkır yazıyor; bu başka bir konu. Sosyal medya bir sürü şeye iyi geldi ama bir taraftan da çaresizlik yaratıyor. Umursamamak lazım" dedi.
"İNANILMAZ BİR HADİSEYDİ"
'Arem & Arman'ın YouTube programına konuk olan Sıla, unutamadığı en kötü konser anısını da paylaştı. Şarkıcı, "29 Ekim, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. İstanbul’da bütün yollar kapanmış ve bir şekilde alana ulaşmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde varamıyoruz, aramadığımız kimse kalmadı. En sonunda sağ olsun iki Yunus polisi arkadaşımız yardımcı oldu. Kaskı geçirdim, motora bindim. Alana varınca kaskı çıkardım, kirpiklerimi düzelttim, postalları çıkarıp ayakkabılarımı giydim. Edis de beni sahnenin kenarında bekliyordu. Benim için gerçekten inanılmaz bir hadiseydi" sözlerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram