Olaylar ve Görüşler - 29 Temmuz 2026 (Operasyonlar Sonrası CHP'nin Yol Haritası Ne Olacak?)

İstanbul'da belediye el değiştirir mi? İBB'de dengeler değişiyor mu? Meclis üyeleri parti değiştirir mi? İstanbul için sürpriz senaryo ne? İstanbul'da hesaplar değişti mi? Tugay'ın istifasının perde arkası. Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçer? İzmir'de belediye el mi değiştirir? CHP'nin İzmir kalesi yı... Daha Fazla Göster İstanbul'da belediye el değiştirir mi? İBB'de dengeler değişiyor mu? Meclis üyeleri parti değiştirir mi? İstanbul için sürpriz senaryo ne? İstanbul'da hesaplar değişti mi? Tugay'ın istifasının perde arkası. Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçer? İzmir'de belediye el mi değiştirir? CHP'nin İzmir kalesi yıkılıyor mu? Belediyelere yolsuzluk operasyonları. Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? CHP zayıf bir tepki mi verdi? CHP operasyonlara ne tepki verdi? CHP'li belediyeler sahipsiz mi kaldı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Gazeteci Can Özçelik, Gazeteci Alişer Delek, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu yanıtladı. Daha Az Göster