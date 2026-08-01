Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Saat farkına daha kolay uyum sağlamanın yolu sofradan geçiyor! İşte jet lag etkisini azaltmaya yardımcı beslenme önerileri!

        Saat farkına daha kolay uyum sağlamanın yolu sofradan geçiyor! İşte jet lag etkisini azaltmaya yardımcı beslenme önerileri!

        Uzun uçak yolculuklarının ardından yaşanan jet lag sadece uykunuzu değil, sindirim sisteminizi de etkileyebiliyor. Yemek saatlerini değiştirmekten kahve ve alkol tüketimine kadar yapılacak basit değişiklikler, saat farkına uyum sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabiliyor. İşte seyahatinizi daha konforlu hale getirecek öneriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz tatilinde uzun mesafeli uçuş yapan birçok kişi, varış noktasına ulaştıktan sonra jet lag nedeniyle uykusuzluk, halsizlik ve sindirim sorunları yaşayabiliyor. Uzmanlara göre saat farkına uyum sağlamanın yolu yalnızca uyku düzenini değiştirmekten geçmiyor. Doğru zamanda doğru besinleri tüketmek de vücudun yeni zaman dilimine daha kolay adapte olmasına yardımcı olabiliyor.

        2

        Jet lag, vücudun biyolojik saatinin gidilen ülkenin saatine ayak uyduramaması sonucu ortaya çıkıyor. Güneşin doğuşu ve batışı gibi çevresel sinyaller iç saatimizi yeniden ayarlasa da bu süreç birkaç gün sürebiliyor. Bu dönemde uyku bozukluklarının yanı sıra baş ağrısı, gündüz yorgunluğu, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri de görülebiliyor.

        3

        YOLCULUK BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞÜN SAATLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

        Uzmanlar, yolculuktan birkaç gün önce yemek saatlerini gidilecek ülkenin saatine göre kademeli olarak değiştirmeyi öneriyor. Öğünleri önce 15 dakika, ardından 30 dakika ve son olarak bir saat kaydırmak, vücudun yeni düzene hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor.

        Varış noktasına ulaşıldığında ise mümkün olduğunca vakit kaybetmeden yerel saat düzenine geçmek önem taşıyor. Sabah saatleriyse kahvaltı yapmak, öğle ve akşam yemeklerini de o bölgenin saatlerine göre tüketmek, biyolojik saatin yeni düzene uyum sağlamasını destekleyebiliyor.

        4

        DOYURUCU KAHVALTI İLK GÜNLERDE FARK YARATABİLİR

        2023 yılında Northwestern Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı bir çalışma, saat farkı yaşandıktan sonraki ilk üç gün boyunca doyurucu bir kahvaltı yapmanın ve akşam yemeğini hafif tutmanın veya atlamanın jet lag belirtilerinden daha hızlı toparlanmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

        Bununla birlikte uzmanlar, özellikle yolculuğun ilk günlerinde mideyi yormayacak küçük porsiyonların tercih edilmesini tavsiye ediyor. Hassas mideye sahip kişilerde küçük öğünler, sindirim sistemi rahatsızlıklarının daha kolay tolere edilmesine yardımcı olabiliyor.

        5

        YENİ LEZZETLERİ DENERKEN ACELE ETMEYİN

        Yeni bir ülkenin mutfağını keşfetmek seyahatin en keyifli deneyimlerinden biri olsa da uzmanlar ilk günlerde ağır ve yağlı yiyeceklere karşı temkinli olunmasını öneriyor. Vücudun alışık olmadığı besinleri bir anda fazla miktarda tüketmek sindirim sistemi şikayetlerini artırabiliyor.

        Vücut yeni zaman dilimine alıştıkça öğün miktarı da kademeli olarak artırılabilir. Böylece hem yerel lezzetlerin tadı çıkarılabilir hem de mide daha rahat bir uyum süreci geçirebilir.

        6

        KAHVE VE ALKOLÜ DOĞRU ZAMANDA TÜKETMEK ÖNEMLİ

        Uzmanlara göre alkol, uyku düzenini bozabildiği için jet lag belirtilerini ağırlaştırabiliyor. Bu nedenle özellikle seyahatin ilk günlerinde alkollü içeceklerden uzak durulması öneriliyor.

        Kafein ise tamamen bırakılması gereken bir alışkanlık olarak görülmüyor. Sabah saatlerinde tüketilen kahve veya çay günlük rutinin bir parçası olabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde alınan kafein gece uykusunu geciktirebilir. Ayrıca hem kafein hem de alkol, sıvı kaybını artırabiliyor.

        7

        SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

        Uçak kabinindeki düşük nem oranı yolculuk sırasında sıvı kaybını artırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, uçuş öncesinde, uçuş sırasında ve sonrasında düzenli su içilmesini tavsiye ediyor.

        Günlük sekiz bardak su tüketimi akılda kalıcı bir hedef olarak önerilse de su ihtiyacı hava sıcaklığına, fiziksel aktiviteye ve kişisel özelliklere göre değişebiliyor. Su güvenliği konusunda şüphe duyulan bölgelerde ise şişelenmiş su tercih edilmesi öneriliyor.

        8

        TATİL DÖNÜŞÜNDE ESKİ DÜZENE HIZLA DÖNÜN

        Uzmanlar, beslenmenin jet lag ile mücadelenin yalnızca bir parçası olduğunu, en iyi sonucun uyku düzeniyle birlikte uygulandığında alındığını vurguluyor. Tatil sona erdiğinde ise yemek ve uyku saatlerini mümkün olduğunca kısa sürede eski düzene döndürmek, vücudun yeniden bulunduğu zaman dilimine uyum sağlamasını kolaylaştırabiliyor.

        Saat farkı tamamen önlenemese de doğru beslenme, yeterli su tüketimi ve planlı bir uyku düzeniyle tatilin ilk günlerini yorgun geçirmek yerine yeni rotanın tadını çıkarmak mümkün olabiliyor.

        Haber kaynak: Associated Press, Healthline

        ÖNERİLEN VİDEO

        ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

        Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkiindeki tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini t...
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bayrağı restore edilecek
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim