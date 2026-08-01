YOLCULUK BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞÜN SAATLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Uzmanlar, yolculuktan birkaç gün önce yemek saatlerini gidilecek ülkenin saatine göre kademeli olarak değiştirmeyi öneriyor. Öğünleri önce 15 dakika, ardından 30 dakika ve son olarak bir saat kaydırmak, vücudun yeni düzene hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor.

Varış noktasına ulaşıldığında ise mümkün olduğunca vakit kaybetmeden yerel saat düzenine geçmek önem taşıyor. Sabah saatleriyse kahvaltı yapmak, öğle ve akşam yemeklerini de o bölgenin saatlerine göre tüketmek, biyolojik saatin yeni düzene uyum sağlamasını destekleyebiliyor.