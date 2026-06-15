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        Haberler Gündem Politika CHP'li Emir: Genel Merkez de, Özel de grup toplantısı yapmayacak - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        CHP'li Emir: Genel Merkez de, Özel de grup toplantısı yapmayacak

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis'e, Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" dedi. Emir, kurultay için toplanan 900 imzanın ise çarşamba günü genel merkeze iletileceğini söyledi. Öte yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak

        CHP Grup Başkanvekillerinin ihracının ardından yarın gerçekleşmesi beklenen grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağı yine merak konusu olmuştu.

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada gerek CHP genel merkezinin gerekse Özgür Özel'in bu hafta salı grup toplantısı yapmayacağını açıkladı.

        Emir, "Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır" dedi.

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, açıklamalarından başlıklar şöyle:

        "Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.

        Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e, Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır.

        Yeni partiyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız. Milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak her türlü seçeneği aklımızın bir köşesinde tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz."

        "GERİLİMLERE ZEMİN OLUŞMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA"

        Öte yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmayacağını duyurdu. Sarı'nın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

        "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.

        Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır."

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