Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çiftin, 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı. O anları Sinem Kobal paylaştı.

İmirzalıoğlu ile Kobal, geçtiğimiz günlerde de kızlarıyla dünyaca ünlü sirk gösterisi Cirque du Soleil'i izlemişti. Ünlü çiftin aile saadeti bir izleyicinin kamerasıyla görüntülenmişti.

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İmirzalıoğlu ve Kobal'ın kızları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı:

- Sağdaki Sinem, soldaki Kenan resmen.

- Maşallah çok tatlı bir aile.

- Biri anne, diğeri baba. Allah bağışlasın.

- Annenin kucağında olan babaya, babanın kucağında olan anneye benziyor.

- Maşallah sağlıklı büyüsünler.