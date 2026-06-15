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        Haberler Magazin Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

        Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı. O anları Sinem Kobal paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Lalin mutfakta

        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çiftin, 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya gelmişti.

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı. O anları Sinem Kobal paylaştı.

        İmirzalıoğlu ile Kobal, geçtiğimiz günlerde de kızlarıyla dünyaca ünlü sirk gösterisi Cirque du Soleil'i izlemişti. Ünlü çiftin aile saadeti bir izleyicinin kamerasıyla görüntülenmişti.

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        İmirzalıoğlu ve Kobal'ın kızları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı:

        - Sağdaki Sinem, soldaki Kenan resmen.

        - Maşallah çok tatlı bir aile.

        - Biri anne, diğeri baba. Allah bağışlasın.

        - Annenin kucağında olan babaya, babanın kucağında olan anneye benziyor.

        - Maşallah sağlıklı büyüsünler.

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