Renault'nun Bursa'da üretilen yeni C-SUV modeli Boreal satışa sunuldu. OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon euroluk yatırım planının en önemli adımlarından biri olarak gösterilen model, hem iç pazardaki büyüme hedeflerinde hem de ihracat stratejisinde kritik rol üstlenecek.

Boreal için geçtiğimiz hafta Bursa'daki OYAK Renault fabrikasında geniş katılımlı bir lansman etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, markanın Türk ve Fransız üst düzey yönetimi hazır bulundu.

Renault Boreal'in öneminin yalnızca Türkiye'de üretilmesi olmadığını vurgulayan MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, otomobilin Türk kullanıcıların beklentileri dikkate alınarak geliştirildiğini belirtti.

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Tatoğlu, "Boreal’i yalnızca Türkiye’de üretilen bir model olarak değil, aynı zamanda Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir model olarak konumlandırıyoruz. Boreal’in 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz" dedi.

Renault'nun "Türkiye'deki en önemli modeli" olarak tanımladığı Boreal'in lansmanında yapılan sunumda, otomobil için belirlenen hedeflerin satış rakamlarının ötesine geçtiği görüldü. Renault, modeli geçmişte Toros ve Broadway'in Türkiye otomotiv tarihinde üstlendiği role benzer şekilde yeni bir "milli ikon" olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Marka Genel Müdürü'nün açıklamaları ile devam edecek olursak, Clio, Megane Sedan ve Duster'ın ardından Boreal'in de yerli üretim ürün gamına katılmasıyla Renault'un Türkiye'deki konumunun daha da güçleneceğini vurgulayan Bahaettin Tatoğlu, otomobilin yerlilik oranının yüzde 58'i bulduğunu ve bu sayede ÖTV avantajından yararlanabileceğini de ifade etti.

Öte yandan, Renault Boreal için 7 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti sunulduğunu da yine Bahaettin Tatoğlu'nun açıklamalarından öğreniyoruz.

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"TÜRKİYE'YE NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK"

Lansmanda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, Boreal'in markanın uluslararası büyüme planında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Sözlerine "Biz Türkiye'ye ne söz verdiysek yaptık, ürettiğimiz yeni modeller bunun göstergesi" diyerek başlayan Jaillet, Boreal'in Renault açısından stratejik bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

Jaillet, "Renault Boreal'in Bursa'daki Oyak Renault kampüsümüzde üretilecek olması hem iç pazardaki talebi destekleyecek hem de ihracat hedeflerimize katkı sağlayarak Türkiye'nin küresel otomotiv ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecek. OYAK ile yerel yetkinliklerimizi geliştirmeye, ekiplerimizi güçlendirmeye ve Türkiye otomotiv ekosisteminin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

SUV segmentinde Duster ile yakalanan ivmenin Boreal ile C segmentine taşınacağını ifade eden Jaillet, "Boreal yalnızca yeni bir model değil, ortak hedeflerimizin ve kolektif uzmanlığımızın güçlü bir ifadesi" diye konuştu.

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ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Fransız CEO'nun açıklamaları, BYD'nin Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Reuters'a yaptığı ve Manisa yatırımının askıya alındığı yönündeki açıklamalarının hemen ardından geldi.

Bu açıdan bakıldığında, Jaillet'in "Türkiye'ye ne söz verdiysek yaptık" mesajı yalnızca Renault'un yeni modeliyle ilgili bir değerlendirme olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv üretim ekosistemine yönelik güçlü bir taahhüt olarak da öne çıkıyor.

Türkiye bugün yaklaşık 2.2 milyon adetlik kurulu üretim kapasitesiyle Avrupa'nın önemli otomotiv üretim merkezleri arasında yer alıyor. Oyak Renault örneğinde görüldüğü gibi, mevcut yatırımların devam etmesi ve yeni modellerin üretime alınması sektör açısından en az yeni yatırım çekmek kadar kritik önem taşıyor.

Pazarın büyüklüğü, gelişmiş tedarik sanayisi ve ihracat gücü Türkiye'yi üreticiler için cazip kılarken, Renault'un son dönemde attığı adımlar da bunun somut örneklerinden biri olarak gösterilebilir.

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400 MİLYON EUROLUK YATIRIMDA SON VİRAJ

Boreal, OYAK ve Renault tarafından 2024 yılında açıklanan 400 milyon euroluk yatırım planının önemli halkalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Clio ile başlayan, Duster ve Boreal ile devam eden yatırım sürecinin son adımı ise Türkiye'de üretilecek ilk Dacia modeli 'Striker' olacak.

Bursa'da üretilecek dört yeni modelle birlikte Oyak Renault Fabrikaları'nın hem üretim hem de ihracat tarafındaki rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor.

Türk mühendislerin bilgi birikimi ve Türk işçilerinin emeğiyle hayata geçirilen Renault Boreal'in Oyak Renault fabrikalarındaki üretim sürecini yerinde inceledik.

İhracat demişken, Boreal'in ilk etapta Batı Avrupa'ya gönderilmesi planlanmıyor. Bunun yerine Boreal'in Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarına ihracatı gündemde.

OYAK'TA ÜRETİLEN EN BÜYÜK OTOMOBİL

Boreal'in üretim serüveninin ardından gelelim otomobilin özelliklerine.

Öncelikle şunu söyleyelim, C-SUV segmentinde yer alan otomobil Oyak-Renault fabrikalarında bugüne kadar üretilen en büyük model unvanını taşıyor.

Öyle ki, 4.56 metre uzunluğu ve 2.70 metre aks mesafesiyle Renault Boreal, C segmenti ortalamalarının üzerine çıkarak ve D segmentini çağrıştıran boyutlarıyla dikkat çekiyor.

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Bu sayede hem ön hem de arka kısımda geniş iç yaşam alanı sunan otomobil, 630 litreye varan bagaj hacmine sahip.

Otomobil Batı Avrupa'da satılan Dacia Bigster ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Fakat Boreal ile Bigster'in hem dış tasarımda hem kokpit içinde bambaşka birer otomobil olduğunu belirtmek lazım.

19 inç elmas kesim alaşım jantlara Boreal, Bigster'in aksine elektrikli açılır panoramik cam tavan ile de alınabiliyor.

Boreal'da 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranı birlikte sunuluyor.

48 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması sürüş modlarına göre otomatik olarak değişebiliyor. İç mekanda kullanılan yumuşak dokulu yüzeyler, lazer işlemeli dekoratif detaylar ve kontrast dikişli koltuklar da yüksek kalite algısını güçlendiriyor.

Donanıma bağlı olarak elektrikli ön koltuklar, hafızalı ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima ve soğutmalı kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlar da tercih edilebiliyor.

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GOOGLE İLE ENTEGRE MULTİMEDYA

Boreal'de gelişmiş dijital ekosistem ve bağlantılı sürüş özellikleri de sunuluyor. Kullanıcılar Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play uygulamalarına doğrudan erişebiliyor, evlerindeki Google Home entegrasyonuna uygun akıllı cihazlarını yönetebiliyor.

Youtube, Spotify, Prime Video, HBO Max, Waze ve Vivaldi gibi popüler uygulamalar sistem içerisinde kullanılabiliyor. Uzaktan OTA güncelleme altyapısı sayesinde bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek teknolojileri sürekli güncel kalabiliyor.

Renault Boreal’de ayrıca Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen Harman Kardon premium ses sistemi de yer alıyor.

Modelde versiyona ve donanım seviyesine bağlı olarak 25 adede kadar gelişmiş ADAS teknolojisi sunuluyor.

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Bursalı Boreal'in kaputunun altında full hybrid E-Tech 160 hp, 1.3 turbo TCe EDC 145 hp ve hybrid E-Tech 4x4 150 hp motor seçenekleri yer alıyor.

Boreal, Türkiye’de lansman döneminde full hybrid E-Tech 160 hp ve turbo TCe EDC 145 hp motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

2026 yılının son çeyreğinde sunulan motor seçeneklerine hybrid E-Tech 4x4 150 hp versiyonu da eklenecek.