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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Almanya: 7 - Curaçao: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya: 7 - Curaçao: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya, Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav'ın golleriyle organizasyona farklı galibiyetle giriş yapan Almanya, gruba üç puanla başladı. Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao ise puansız kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Panzerler'den 7 gollü galibiyet!

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. NRG Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 7-1'lik skorla Almanya oldu.

        Panzerler'e galibiyeti getiren golleri 6'da Felix Nmecha, 38'de Nico Schlotterbeck, 45+5 (p) ile 88. dakikalarda Kai Havertz, 47'de Jamal Musiala, 68'de Nathaniel Brown ve 78. dakikada Deniz Undav attı. Curaçao'nun tek golünü ise 21. dakikada Livano Comenencia kaydetti.

        Bu sonucun ardından Almanya organizasyona üç puanla başlarken, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Curaçao ise haftayı puansız tamamladı.

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        E Grubu'nun bir sonraki maçında Almanya, Fildişi Sahili'yle karşılaşacak. Curaçao, Ekvador'la kozlarını paylaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        NRG Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan Almanya, Nmecha'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasını giren bu futbolcu, plase vuruşla topu uzak köşeye göndermeyi başardı.

        Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao, 21. dakikada Comenencia'nın kaydettiği golle skora eşitlik getirdi: 1-1. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı dışından yerden sert vuran Comenencia, fileleri havalandırdı. Curaçao, Comenencia'nın golüyle, turnuva tarihindeki ilk golünü de kaydetti.

        Skora eşitliğin gelmesinin ardından Almanya baskısını artırdı. 38. dakikada kazanılan korner atışında Bronw'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Nico Schlotterbeck, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

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        Almanya, 45+5. dakikada Havertz'in penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 3-1 önde girdi.

        Maçın ikinci devresine de hızlı başlayan taraf Almanya oldu. 47. dakikada Kimmich'in derin pasına hareketlenen Musiala, sağdan ceza sahasına girip çaprazdan sert şutla topu ağlara yolladı: 4-1.

        68. dakikada Almanya farkı 4'e çıkardı. Deniz Undav'ın kale sahası içine gönderdiği pasta Brown topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

        78. dakikada Almanya bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kimmich, müsait pozisyondaki Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.

        Maçta son sözü Havertz söyledi. Deniz Undav'ın derin pasına hareketlenen Havertz, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 7-1.

        Turnuvada şu ana kadar en farklı galibiyete imza atan Almanya, puanını 3'e çıkardı.

        Curaçao'nun 78 yaşındaki teknik direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik adam oldu.

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        Stat: NRG

        Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

        Almanya: Neuer, Kimmich (Dk. 83 Anton), Tah (Dk. 73 Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (Dk. 73 Raum), Nmecha (Dk. 73 Goretzka), Pavlovic, Sane, Musiala (Dk. 64 Deniz Undav), Wirtz, Havertz

        Curaçao: Room, Floranus, Bazoer, Abispo, Fonville, Comenencia, Leonardo Bacuna, Juninho Bacuna, Chong (Dk. 83 Kastaneer), Locadia (Dk. 65 Margaritha), Hansen (Dk. 46 Antonisse)

        Goller: Dk. 6 Nmecha, Dk. 38 Schlotterbeck, Dk. 45+5 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Havertz, Dk. 47 Musiala, Dk. 68 Brown, Dk. 78 Deniz Undav (Almanya), Dk. 21 Comenencia (Curaçao)

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