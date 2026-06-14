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        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!

        İstanbul Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu feci bir patlama meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kazada, çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yandı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!

        Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yanarken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes E. (25) yönetimindeki otomobil ile Efekan Y. (29) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler Enes E. ile Efekan Y. ve yolcu olarak bulunan Furkan Ş. (27) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan Burak Can A. (25) ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        OTOMOBİL ALEV ALDI

        Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, çarpışmanın ardından araçlardan birinde patlama meydana geldiği ve otomobilin alev alarak yanmaya başladığı görülüyor. Çevredeki sürücülerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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