Biri Maldivler’i andırıyor, birinde sıcak su mağarası var! Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu

1. DOĞAL AKVARYUM HİSSİ VEREN DURAK: ADABOĞAZI

Bitez ile Gümbet arasında konumlanan ve Akvaryum Koyu olarak bilinen Adaboğazı, Bodrum tekne turlarının en bilinen duraklarından biri. Karadan ulaşımın görece zor olduğu bu saklı cennet, adını suyunun sıra dışı berraklığından alıyor.

Açık tonlu kum yapısı ve temiz deniz tabanı sayesinde su altındaki hareketlilik, tekne üzerinden dahi fark edilebiliyor. Doğal akvaryumu andıran bu görünüm, Adaboğazı’nı şnorkel ve deniz keşfi tutkunlarının dikkat çeken rotalarından biri haline getiriyor.