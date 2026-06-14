Biri Maldivler’i andırıyor, birinde sıcak su mağarası var! Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
Doğal akvaryumu andıran sular, tarihi izler, saklı duraklar ve kendine özgü hikayeler… Bodrum'un masmavi koyları sadece denizden ibaret değil; her biri farklı bir manzara ve deneyim sunuyor. İşte rotasını maviliğe çevirmek isteyenler için Bodrum'un en güzel 12 koyu…
Ege Denizi'nin büyüleyici maviliği ile yemyeşil çam ormanlarının buluştuğu Bodrum koyları, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kartpostal güzelliğindeki bu duraklar, Bodrum’u denizden keşfetmek isteyenlere birbirinden farklı deneyimler sunuyor. Cam gibi berrak suları, tarihi dokusu ve doğayla iç içe atmosferiyle öne çıkan bu koylar, denizde geçirilen zamanı unutulmaz bir keşfe dönüştürüyor. İşte Adaboğazı’ndan Orak Adası’na Bodrum’un en çok ilgi gören 12 koyu…
1. DOĞAL AKVARYUM HİSSİ VEREN DURAK: ADABOĞAZI
Bitez ile Gümbet arasında konumlanan ve Akvaryum Koyu olarak bilinen Adaboğazı, Bodrum tekne turlarının en bilinen duraklarından biri. Karadan ulaşımın görece zor olduğu bu saklı cennet, adını suyunun sıra dışı berraklığından alıyor.
Açık tonlu kum yapısı ve temiz deniz tabanı sayesinde su altındaki hareketlilik, tekne üzerinden dahi fark edilebiliyor. Doğal akvaryumu andıran bu görünüm, Adaboğazı’nı şnorkel ve deniz keşfi tutkunlarının dikkat çeken rotalarından biri haline getiriyor.
2. BODRUM’UN MALDİVLER’İ: ORAK ADASI
Gökova Körfezi'nin girişinde yer alan ve akvaryum netliğindeki denizi nedeniyle Bodrum'un "Maldivler'i" olarak anılan Orak Adası, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen saklı bir cennet. Adanın etrafını çevreleyen deniz, açık maviden turkuaza uzanan tonlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Mavi tur teknelerinin vazgeçilmez duraklarından biri olan Orak Adası, berrak suları ve kendine has dik kaya yapısıyla dalış ve su altı fotoğrafçılığı açısından dikkat çeken rotalar arasında yer alıyor.
3. DOĞA VE TARİHİN BULUŞMA NOKTASI: KİSSEBÜKÜ KOYU
Mavi yolculuk teknelerinin vazgeçilmez duraklarından biri olan Kissebükü Koyu, doğa ile tarihin iç içe geçtiği bir rota. Adını koyun hemen kıyısında bulunan kilise kalıntılarından alan, çam ormanları ve yemyeşil zeytin ağaçlarıyla çevrili olan bu koy, berrak denizi sayesinde su altı canlılarını gözlemleme imkanı da sunuyor.
Hem sakin bir denizde yüzmek hem de kıyıya çıkıp tarihi kalıntıları keşfetmek isteyenler için Kissebükü, Bodrum'un en çok ilgi gören rotaları arasında yer alıyor.
4. KRATER BOŞLUĞUNDA YÜZME DENEYİMİ: METEOR KOYU
Karaada'nın güney tarafında yer alan Meteor Koyu, sıra dışı bir hikayeye sahip. Koy, adını denizin altındaki derin çukurun bir meteor çarpmasıyla oluştuğuna dair anlatılan efsaneden alıyor. Aniden derinleşen su yapısı ve koyu lacivert tonlara uzanan berrak deniziyle dikkat çeken bölge, özellikle yüzme ve deniz keşfi meraklılarının ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor. Teknelerin derin boşluğun çevresinde mola verdiği Meteor Koyu, Karaada rotasının en merak uyandıran duraklarından biri olarak anılıyor.
Bölgede farklı yüksekliklerde atlama noktaları bulunsa da, derinlik ve su koşullarının değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle kontrolsüz atlayışların risk oluşturabileceği belirtiliyor.
5. RÜZGARDAN KORUNAN SAKİN DURAK: PABUÇ BURNU
Yukarıdan bakıldığında bir pabucu andırdığı için bu ismi alan koy, denizcilerin rüzgardan kaçmak ve sakin sulara sığınmak için tercih ettiği duraklardan biri.
Masmavi ve dalgasız deniziyle adeta bir havuzu andıran Pabuç Burnu, özellikle teknede uzun süre vakit geçirip huzur depolamak isteyenlerin ilgi gösterdiği rotalar arasında yer alıyor.
6. MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞMA NOKTASI: CENNET KOYU
Göltürkbükü yakınlarında yer alan Cennet Koyu, adını sunduğu eşsiz manzarasından alıyor. Koya ulaşıldığında ilk dikkat çeken detay, çam ağaçlarıyla çevrili doğal yapı ve Ege denizinin büyüleyici mavi tonları oluyor.
Rüzgara karşı korunaklı yapısıyla teknelerin gecelemek için sıkça tercih ettiği bu koy, hem sakinlik arayanlar hem de doğanın içinde kaybolmak isteyenler için de öne çıkan rotalar arasında yer alıyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler ister sahilde vakit geçirebiliyor ister kamp ekipmanlarıyla günü doğanın içinde değerlendirebiliyor. Koy çevresinde şezlong, duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yönelik imkanlar da bulunuyor.
7. MODERN DÜNYADAN UZAK BİR SIĞINAK: KARGICAK KOYU
Yalıçiftlik mevkisinde bulunan Kargıcak Koyu, doğal yapısını büyük ölçüde koruyan sakin duraklardan biri. Balıkçı teknelerinin ve huzur arayan yatların sıklıkla mola verdiği bu sakin limanda hiçbir işletme bulunmuyor. Kara yoluyla ulaşımın kolay olmaması da koyun denizden gelen ziyaretçilere daha sakin ve dingin bir atmosfer sunmasına katkı sağlıyor.
Akvaryum netliğindeki suyu ve serin deniziyle dikkat çeken Kargıcak, kalabalıktan uzaklaşıp Ege’nin daha sessiz yüzünü keşfetmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
8. TÜRKÜLERE KONU OLAN SAKLI DURAK: ASPAT KOYU
Türkülere de konu olan Aspat, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle Bodrum’un sevilen duraklarından biri. Aspat Dağı’nın eteklerinde yer alan koy, korunaklı yapısı sayesinde tekne rotalarında sıkça tercih ediliyor. Serin ve berrak denizi özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir mola sunuyor.
9. SICAK SULAR VE EFSANELERLE ANILAN DURAK: KARAADA VE KLEOPATRA SICAK SU MAĞARASI
Bodrum merkezine oldukça yakın olan Karaada, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Adanın arkasındaki koylar tekne turlarının gözdesiyken, adada bulunan mağara ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Mağaranın içinde kükürtlü sıcak su kaynağı bulunuyor. Şifalı olduğu belirtilen bu suyun sıcaklığı yaklaşık 30 santigrat dereceyi buluyor.
Mağaranın içinde yer alan çamurun ise cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Geçmişte Kleopatra’nın da bu çamuru vücuduna ve yüzüne sürdüğü, sıcak su kaynağında güzellik banyosu yaptığı rivayet ediliyor.
10. MAVİYLE SESSİZLİĞİN BULUŞTUĞU NOKTA: BAĞLA KOYU
Ortakent ve Akyarlar arasında yer alan ve Bodrum merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağla Koyu, kalabalıktan uzak atmosferi, el değmemiş doğası ve berrak deniziyle huzurlu bir alternatif sunuyor.
Rüzgardan korunan yapısı sayesinde teknelerin güvenle demirleyebildiği koy, ince kumlu sahili ve sığ deniziyle dikkat çekiyor. Hem günübirlik deniz turlarının hem de doğada vakit geçirmek isteyen kampçıların bölgedeki favori sığınakları arasında yer alıyor.
11. SANAT GÜNEŞİNİN İZİNDE: BARDAKÇI KOYU
Bodrum Limanı'ndan kalkan deniz taksileri ve teknelerle kolayca ulaşılabilen Bardakçı Koyu, ince kumlu sahili, çevresindeki olanaklar ve sığ deniziyle konforlu bir plaj günü geçirmek isteyenler için ideal rotalardan biri.
Aynı zamanda Türkiye'nin "Sanat Güneşi" Zeki Müren'in de yıllarını geçirdiği bu özel koy, Bodrum'un tarihi ve kültürel hafızasında çok önemli bir yer tutuyor. Hatta koy ziyareti, sanatçının merkezdeki müze evini gezerek kültürel bir geziye dönüştürülebiliyor.
12. İSMİNİ SAHİLDEKİ DEVELERDEN ALAN DURAK: CAMEL BEACH (KARGI KOYU)
Kargı Koyu ya da daha bilinen adıyla Camel Beach, adını bölgede yaşayan develerden alıyor. Geniş kumsalı ve sığ deniziyle dikkat çeken koy, özellikle ailelerin ilgi gösterdiği duraklar arasında yer alıyor.
Rüzgardan görece korunan yapısı sayesinde daha sakin deniz koşulları sunan bölge, tekne turlarında öğle yemeği ve yüzme molaları için sık tercih edilen noktalardan biri.
BODRUM TEKNE TURU PLANLARKEN BUNLARA DİKKAT
Tekne turu seçmeden önce beklentiye uygun rota belirlemek önem taşıyor. Günlük turlar genellikle sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde tamamlanırken, özel tekne seçenekleri daha esnek programlar sunuyor.
Daha sakin bir deneyim arayanlar için mayıs, haziran ve eylül ayları ayları en ideal dönemler olarak öne çıkıyor. Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle planlamanın önceden yapılması avantaj sağlıyor.
Adaboğazı’ndan Orak Adası’na, Meteor Koyu’ndan Karaada’ya uzanan bu rotalar, Bodrum’un denizden keşfedilen yüzünü ortaya koyuyor. Her biri farklı bir hikaye, manzara ve deneyim sunan bu koylar, mavi yolculuğun neden her sezon ilgi görmeye devam ettiğini de gösteriyor.