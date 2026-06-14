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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de San Antonio Spurs'ü mağlup eden New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!

        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!

        NBA final serisi beşinci maçında San Antonio Spurs'e konuk olan New York Knicks, rakibini 94-90 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 53 yıl sonra NBA'de şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 06:41 Güncelleme:
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        NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra şampiyon!

        NBA Play-Off Final serisi 5’inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs’ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1’e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

        Frost Bank Center’da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37’lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü ele geçiren New York Knicks, 94-90'lık skorla şampiyonluğa uzandı.

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