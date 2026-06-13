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        Haberler Gündem Eğitim MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini belirledi

        MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini belirledi

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönemde ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak, öğrenciler kasım ve mart aylarında ara tatil yapacak, yarıyıl tatili ise 25 Ocak'ta başlayacak. Okullar 25 Haziran 2027'de kapanırken, özellikle birinci sınıflar ve yeni kademeye geçen öğrenciler için uyum eğitimleri de takvimde yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak, 25 Haziran 2027'de sona erecek.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

        YENİ EĞİTİM YILI 1 EYLÜL SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

        Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

        Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

        Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

        Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

        ARA TATİL 16 KASIM PAZARTESİ BAŞLAYACAK

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.

        İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.

        2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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