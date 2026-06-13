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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!

        İstanbul'da, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada 34 yaşındaki Burak İ., taksi şoförü 57 yaşındaki Erdal Çiçek'e yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün yoğun bakımda olan Çiçek, dün hayatını kaybetti. Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!

        İstanbul'da taksici cinayeti, 5 Haziran'da saat 00.10 sıralarında Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek (57) ile Burak İ. (34) arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

        ALDIĞI YUMRUK DARBESİYLE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Erdel Çiçek, 57 yaşındaydı.
        Erdel Çiçek, 57 yaşındaydı.

        7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        SALDIRGANIN SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Burak İ.'nin bir suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Çiçek ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Burak İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        TAKSİCİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

        Şüpheliyi taksi şoförlerinin darp ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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