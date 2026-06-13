Konya'da yürek yakan olay, 5 Haziran'da Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi.

Yüksel Sarıkaya, 3 çocuk annesiydi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Sarıkaya (65), boşanma aşamasında olduğu Yüksel Sarıkaya'nın (50) evinin bulunduğu sokağa gitti.

Ali Sarıkaya'nın uzaklaştırma kararı vardı.

ÇOCUKLARININ ANNESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Yüksel Sarıkaya ile Ali Sarıkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Sarıkaya, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

Olayın ardından otomobili ile kaçan Ali Sarıkaya'nın, Aksaray yolu istikametine gittiği tespit edildi. Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini vurup intihar etti. Karatay, Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATA TUTUNAMADI

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Yüksel Sarıkaya, bir hafta sonra dün, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Yüksel Sarıkaya’nın cenazesi, TEM Mezarlığı'na getirildi.

Sarıkaya, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.