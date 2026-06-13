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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya ağıtlarla uğurlandı | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!

        Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi 65 yaşındaki Ali Sarıkaya tarafından tabancayla vurulan 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Yüksel Sarıkaya, bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıkaya, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!

        Konya'da yürek yakan olay, 5 Haziran'da Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi.

        Yüksel Sarıkaya, 3 çocuk annesiydi.
        Yüksel Sarıkaya, 3 çocuk annesiydi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

        Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Sarıkaya (65), boşanma aşamasında olduğu Yüksel Sarıkaya'nın (50) evinin bulunduğu sokağa gitti.

        Ali Sarıkaya'nın uzaklaştırma kararı vardı.
        Ali Sarıkaya'nın uzaklaştırma kararı vardı.

        ÇOCUKLARININ ANNESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Yüksel Sarıkaya ile Ali Sarıkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Sarıkaya, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

        YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

        Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        Olayın ardından otomobili ile kaçan Ali Sarıkaya'nın, Aksaray yolu istikametine gittiği tespit edildi. Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini vurup intihar etti. Karatay, Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ HAYATA TUTUNAMADI

        Yoğun bakım servisinde tedavi gören Yüksel Sarıkaya, bir hafta sonra dün, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Yüksel Sarıkaya’nın cenazesi, TEM Mezarlığı'na getirildi.

        Sarıkaya, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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