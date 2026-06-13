Aralarında doktorlar da var! 150 bin TL karşılığında... Sahte rapora 13 tutuklama!
Kırklareli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 150 bin TL karşılığında, sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu 100 milyon TL zarara uğrattıkları öne sürülen aralarında doktorlar ve tıbbi sekreterlerin de olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı
Kırklareli'nde edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen iki ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
RAPOR KARŞILIĞI 150 BİN TL ALMIŞLAR
Soruşturmayla ilgili Kırklareli merkezli 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, örgütün sahte rapor düzenlemek için gerçek hastalara ait kan ve idrar örneklerini kullandığı ve her rapor karşılığında yaklaşık 150 bin TL ücret aldığı iddia edildi.
ARALARINDA DOKTORLAR DA VAR
Yürütülen soruşturmada rüşvet aldıkları öne sürülen 2 doktor ve 3 tıbbi sekreter ile sahte rapor sayesinde kamu görevine atandığı belirlenen 1 öğretmenin de tespit edildiği öğrenildi.
KAMU ZARARI 100 MİLYON TL
Şüphelilerin sahte engelli raporlarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç aldığı, haksız emeklilik ve engelli aylığı bağlattığı, bu yöntemlerle kamunun yaklaşık 100 milyon TL zarara uğratıldığı değerlendirildi.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.