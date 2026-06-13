Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aralarında doktorlar var! 150 bin TL karşılığında Sahte rapora 13 tutuklama | Son dakika haberleri

        Aralarında doktorlar da var! 150 bin TL karşılığında... Sahte rapora 13 tutuklama!

        Kırklareli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 150 bin TL karşılığında, sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu 100 milyon TL zarara uğrattıkları öne sürülen aralarında doktorlar ve tıbbi sekreterlerin de olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!

        Kırklareli'nde edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen iki ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        RAPOR KARŞILIĞI 150 BİN TL ALMIŞLAR

        Soruşturmayla ilgili Kırklareli merkezli 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, örgütün sahte rapor düzenlemek için gerçek hastalara ait kan ve idrar örneklerini kullandığı ve her rapor karşılığında yaklaşık 150 bin TL ücret aldığı iddia edildi.

        REKLAM

        ARALARINDA DOKTORLAR DA VAR

        Yürütülen soruşturmada rüşvet aldıkları öne sürülen 2 doktor ve 3 tıbbi sekreter ile sahte rapor sayesinde kamu görevine atandığı belirlenen 1 öğretmenin de tespit edildiği öğrenildi.

        KAMU ZARARI 100 MİLYON TL

        Şüphelilerin sahte engelli raporlarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç aldığı, haksız emeklilik ve engelli aylığı bağlattığı, bu yöntemlerle kamunun yaklaşık 100 milyon TL zarara uğratıldığı değerlendirildi.

        13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 milyarlık bahis ağına operasyon!

        32 ilde düğmeye basıldı: 116 gözaltı. (DHA)

        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!
        O anlar kamerada... Yolunu kesip demir çubukla dövdü! Kuzen kâbusu!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek