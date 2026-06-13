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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalanan zanlıların, 58'inin Gürcistan, 12'sinin Almanya, 3'ünün Bulgaristan, 3'nün Yunanistan, 2'sinin Hollanda, 2'sinin KKTC, diğerlerinin ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan getirildikleri belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 90 şüpheli, 16 ülkede yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi" ifadelerine yer verildi.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

        Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ulusal seviyede aranan 48 G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleri yer aldı.

        Yakalanan zanlıların, 58’inin Gürcistan, 12’sinin Almanya, 3’ünün Bulgaristan, 3’nün Yunanistan, 2’sinin Hollanda, 2’sinin KKTC, diğerlerinin ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’dan getirildikleri belirtildi.

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