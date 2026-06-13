Cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yalnız yaşadığı evde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan ve Fatma Yalvaç çifti 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı (DH... Daha Fazla Göster Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yalnız yaşadığı evde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan ve Fatma Yalvaç çifti 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı (DHA) Daha Az Göster