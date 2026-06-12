HSK kararnamesi yayımlandı: 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Adli ve idari yargı ana kararnameleri kapsamında; 4.608 adli yargı, 359 idari yargı mensubuna ilişkin olmak üzere toplam 4.967 kararname yayımlandı.

Kararnameyle Adıyaman, Artvin, Ağrı, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Denizli, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yalova, Çanakkale ve Şanlıurfa'nın başsavcıları değişti.

İSTANBUL’DAN 11 BAŞSAVCI

İstanbul’da görev yapan 11 savcı/başsavcı vekili, kararname ile Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

5 BAM BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kararname kapsamında Bölge Adliye Mahkemeleri’nde de değişikliğe gidildi. Antalya, Adana, Tekirdağ, Malatya ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev değişimi yaşandı. Böylece toplam 5 Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı değiştirilmiş oldu.

74 İLÇE/BÖLGE BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Akçaabat, Akçakale, Akhisar, Akyazı, Alaşehir, Alanya, Aliağa, Ankara Batı, Bafra, Bergama, Besni, Biga, Boğazlıyan, Bor, Bozüyük, Bucak, Burhaniye, Ceyhan, Cizre, Didim, Dinar, Doğubayazıt, Elbistan, Ergani, Ermenek, Fatsa, Fethiye, Gemlik, Gerede, Hınıs, İnegöl, İnebolu, İskenderun, Kâhta, Kahramankazan, Karasu, Karşıyaka, Kırıkhan, Kızıltepe, Kuşadası, Marmaris, Menemen, Milâs, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nazilli, Nizip, Patnos, Pazar (Rize), Polatlı, Pazarcık, Salihli, Samandağ, Sandıklı, Seferihisar, Seydikemer, Suşehri, Şebinkarahisar, Şereflikoçhisar, Tavşanlı, Tarsus, Terme, Torbalı, Turhal, Turgutlu, Yüksekova, Zile, Çeşme ve Çubuk'un başsavcıları değişti.

27 İLİN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI DEĞİŞTİ

2026 Yılı Ana Kararnamesi ile yargı teşkilatında kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Kararname kapsamında 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı değişti.

Kararnameyle birlikte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına 113, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 atama gerçekleştirildi.

Düzenleme kapsamında İstanbul Ticaret Mahkemeleri de İstanbul Adliyesi bünyesinde birleştirildi. Böylece ticaret mahkemeleri tek çatı altında 30 mahkeme olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Kararnameyle Besni ve Suşehri’ne ilk kez asliye ceza Cumhuriyet başsavcısı ataması yapıldı. Ayrıca Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı atanarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline getirildi.

KARARNAMEDE YARGI TEŞKİLATINA YENİ DÜZENLEME

2026 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri ve yeni atamalar yapıldı. Kararnameyle 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilin ise adli yargı adalet komisyonu başkanı değişti. Ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 160, Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine 471, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına 80, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına 113, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine 12 ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına 15 atama gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Mahkemeleri’nin de İstanbul Adliyesi’nde tek çatı altında birleştirileceği ve 30 mahkeme olarak faaliyetlerine devam edeceği bildirildi. Kararnameyle Besni ve Suşehri’ne ilk kez asliye ceza Cumhuriyet başsavcısı atanırken; Serik, Ortaca, Suşehri ve Sandıklı adliyelerine de ilk kez ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapılarak bu ilçeler ağır ceza merkezi haline getirildi.