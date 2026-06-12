İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar

Abbas Erakçi, İran devlet televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile anlaşmanın henüz nihayete ulaşmadığını söyleyen Erakçi, nükleerle ilgili meselenin ikinci aşamada müzakere edileceğini dile getirirken, bu konudaki tercihlerinin zenginleştirilmiş materyalin seyreltilmesi olduğunu vurguladı.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında ise "Hürmüz Boğazı, İran ve Umman’ın egemenliği altındadır. Hürmüz Boğazı’nda uluslararası bir su yolu yoktur. Yıllarca bu su yolu tüm gemilere açıktı. İran ve Umman güvenliğini sağladı ve hizmetler sundu. Bugüne kadar tüm hizmetler ücretsizdi. Ancak Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimi geçmişteki gibi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Erakçi ayrıca, "Hürmüz Boğazı’ndaki hizmetler için ücret alınacaktır ve bu hizmetler artık ücretsiz olmayacaktır. Bu önemli husus teyit edilmiştir: ücretlerin ödenmesi zorunludur." diye konuştu.

Abbas Erakçi, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Eğer ilk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa, ikinci aşamaya geçmeyeceğiz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, İran'a ait dondurulmuş varlıkların da serbest bırakılacağını belirtirken, "Müzakerelerin son aşaması tamamlanırsa, anlaşma her iki tarafça uzaktan imzalanacak ve ardından ilan edilecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erakçi, İsrail'in anlaşmaya karşı olduğunu belirtti.

Direnişlerinin kendilerine başarı getirdiğini işaret eden Erakçi, "Düşman, savaş öncesi müzakerelerde hedeflerine ulaşmayı umuyordu; ancak direnişimiz sayesinde hüsrana uğradı ve savaşı başlattı. Savaş sırasında da amaçlarına ulaşamayacağını anlayınca umudunu kaybetti. Bu nedenle müzakere talebinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir