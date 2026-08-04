Gayrimenkul satışında sert düşüş
Gayrimenkul satışları, temmuz ayında 232 bin 43 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 gerileme ortaya çıktı
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:35 Güncelleme:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 232 bin 43 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti.
Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 düşüş görüldü. Temmuz 2025'te 284 bin 852 adet satış işlemi yapılmıştı.
2026'da konut toplam satışlardan yüzde 55 civarında pay alıyor. Bu ortalamanın devam etmesi halinde temmuzda konut satışlarının 120 ila 130 bin civarında gelmesi bekleniyor.
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