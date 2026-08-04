Gayrimenkul satışında sert düşüş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 232 bin 43 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti.

Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 düşüş görüldü. Temmuz 2025'te 284 bin 852 adet satış işlemi yapılmıştı.

2026'da konut toplam satışlardan yüzde 55 civarında pay alıyor. Bu ortalamanın devam etmesi halinde temmuzda konut satışlarının 120 ila 130 bin civarında gelmesi bekleniyor.

2026 AYLIK SATIŞ VERİLERİ

DÖNEM SATIŞ 2026 / 1 204884 2026 / 2 222842 2026 / 3 200529 2026 / 4 234468 2026 / 5 167048 2026 / 6 239179 2026 / 7 232043

TEMMUZ SATIŞLARI