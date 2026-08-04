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        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul satışında sert düşüş

        Gayrimenkul satışında sert düşüş

        Gayrimenkul satışları, temmuz ayında 232 bin 43 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 gerileme ortaya çıktı

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Gayrimenkul satışında sert düşüş

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; temmuz ayında Türkiye genelinde toplam 232 bin 43 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti.

        Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 düşüş görüldü. Temmuz 2025'te 284 bin 852 adet satış işlemi yapılmıştı.

        2026'da konut toplam satışlardan yüzde 55 civarında pay alıyor. Bu ortalamanın devam etmesi halinde temmuzda konut satışlarının 120 ila 130 bin civarında gelmesi bekleniyor.

        2026 AYLIK SATIŞ VERİLERİ

        DÖNEM SATIŞ
        2026 / 1 204884
        2026 / 2 222842
        2026 / 3 200529
        2026 / 4 234468
        2026 / 5 167048
        2026 / 6 239179
        2026 / 7 232043

        TEMMUZ SATIŞLARI

        DÖNEM SATIŞ
        2026 / 7 232043
        2025 / 7 284852
        2024 / 7 267450
        2023 / 7 259261
        2022 / 7 209233
        2021 / 7 217129
        2020 / 7 370599
        2019 / 7 188071
        2018 / 7 229798
        2017 / 7 214227
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