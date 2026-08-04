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        Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali

        Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olma unvanını kazandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Hava'da ilk kadın general

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

        İHA'nın haberine göre toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı.

        Yapılan atamalarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken bir değişim daha yaşandı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

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