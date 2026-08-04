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        AK Partili Gül: Teklifi veririz

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifiyle ilgili Yeni Yol, CHP ve Yeni Parti'yi ziyaret etti. AK Partili Gül, söz konusu kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin, "Teklifi veririz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        AK Partili Gül: Teklifi veririz

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ile ilgili Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Gül ve Yüksel'i kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

        "GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

        Gül ve Yüksel ardından CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ile görüştü. TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki makamında Gül ve Yüksel ile bir araya gelen Kılıç'a, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Teklifi veririz" dedi.

        YENİ PARTİLİ EMİR: SOMUT BİR TASLAK GÖRMEDİK

        CHP ziyaretinin ardından Gül ve Yüksel, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Emir'e, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Emir, Gül ve Yüksel'i kapıya kadar uğurladı. Sonrasında konuşan Emir, "AKP Grup Başkanvekili Sayın Abdulhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bizi ziyaret ettiler ve kamuoyunun gündeminde olan çerçeve yasa ile ilgili bilgi verdiler. Kendilerine bu bilgilendirme ziyareti için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda bizim heyetlerimizle, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif henüz söz konusu değil ama kabaca içeriği ifade ettiler. PKK/KCK örgütü ve uzantılarına özgü, geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşıp TBMM gündemine gelince biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp kamuoyuna partimizin tutumunu daha da olgunlaştırarak ifade edeceğiz. Teklifi sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Teklifin ortak sunulmasına dönük bir niyet var ama bu niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda biraz daha üzerinde çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

        BUGÜN TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

        Çerçeve yasa düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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