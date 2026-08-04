Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile çok yakında anlaşma umuyoruz

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile çok yakında anlaşma umuyoruz

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile devam eden görüşmelere yönelik açıklama yaptı.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "İran ile Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik, çok yakında anlaşma umuyoruz" dedi.

        ABD HAZİNE BAKANI: ANLAŞMA BUGÜN YA DA YARIN OLABİLİR

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti.

        İran'la müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Bessent, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

        Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump ise dün, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

        İRAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

        Öte yandan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı olan eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamada bulundu.

        Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesi Amerikan savaş gemilerini riske atacak. Gemiler boğazın güney güzergahına getirilirse doğrudan hedef alınacaklar” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 2 Ağustos 2026 (Gram Altın 7 Bin TL'yi Tekrar Aşar Mı?)

        Türkiye ve dünyada öne çıkan son dakika gelişmeleri Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade, hakkında istenen tutuklama talebi ve dosyadaki son gelişmeler ayrıntılarıyla ele alındı. Günde...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü