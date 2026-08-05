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        Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı anlatım - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maç skoru ve önemli pozisyonlar

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta tur kapısını aralamak isteyen sarı-lacivertliler taraftarının önünde galibiyeti hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Sturm Graz mücadelesine dair tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Maçta iki gol var!

        STAT: Chobani Stadı

        HAKEM: Chris Kavanagh

        SAAT: 21.00

        YAYIN: TV100

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor.

        ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTIK!

        67. dakikada Asensio'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Talisca vuruşunu yaptı ancak kaleci sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi!

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Fenerbahçe-Sturm Graz maçında ikinci yarının başlama düdüğü çaldı.

        İLK YARI SONA ERDİ

        Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        GREENWOOD SAHNEYE ÇIKTI!

        Fenerbahçe, 45. dakikada Mason Greenwood'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Marco Asensio pasını ceza yayı sağ tarafında bulunan Mason Greenwood'a gönderdi. Golcü oyuncu sol ayağı ile ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu!

        OOSTERWOLDE SAKATLANDI

        Fenerbahçe'de sakatlanan Jayden Oosterwolde oyuna devam edemiyor ve yerini 30. dakikada Archie Brown'a bırakıyor.

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        GREENWOOD'UN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

        23. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Mason Greenwood şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor!

        FENERBAHÇE GOLLE BAŞLADI!

        Temsilcimiz Talisca ile 10. dakikada öne geçiyor! Kerem'in pası ile ceza sahası sol çaprazında sırtı dönük topla buluşan Brezilyalı yıldız, dönüp vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

        MAÇTA HEYECAN BAŞLADI!

        Fenerbahçe-Sturm Graz mücadelesinde ilk düdük çaldı!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

        Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

        CHOBANI STADI MAÇA HAZIR!

        Chobani Stadyumu, Sturm Graz maçına hazır!

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        FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.

        TURU GEÇERSE RAKİP LYON YA DA SPARTA PRAG

        Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde play-off turuna kalması durumunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

        MAÇ KADROSU

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

        Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 45. maçını oynayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı.

        Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

        İSMAİL KARTAL, ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti. Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.

        Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

        Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.

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