Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı! Fenerbahçe de istiyordu
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Milan forması giyen Rafael Leao konusunda ısrarı sürüyor... İtalyan basını sarı-kırmızılıların transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçtiğini yazdı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan'da kariyerini sürdüren 27 yaşındaki Portekizli kanat Rafael Leao için ısrarını sürdürüyor...
G.SARAY'DAN CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; G.Saray, yıldız isme ciddi bir maaş teklif etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların son günlerde oyuncu cephesiyle temasları sıklaştırdığı ve transferde büyük bir mesafe kat ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, fakat G.Saray'ın yarışta bir adım önde olduğu ifade edildi.
"MUTLU VE MOTİVE OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"
Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, geçtiğimiz günlerde Rafael Leao ile ilgili, "Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Mutlu ve motive olduğunu hissediyorum. Transfer penceresinin sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum, ama grubun gerçekten birlik içinde olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO
2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için Çizme ekibinin bonservis beklentisinin ise 50 milyon Euro olduğu aktarıldı.