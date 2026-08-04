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        Haberler Magazin Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic evlendi

        Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic evlendi

        Beşiktaş ile yollarını ayırıp Al Jazira'ya transfer olan Ersin Destanoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        Temmuz ayında Beşiktaş ile yollarını ayırarak kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira’da devam etme kararı alan Ersin Destanoğlu, özel hayatında da mutlu bir adım attı.

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        Destanoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

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        İkilinin nikah şahitliğini ise Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Destanoğlu'nun eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz üstlendi.

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        Çifti bu özel gününde yakın arkadaşları ve sevdikleri de yalnız bırakmadı.

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        Destanoğlu ve Kurtovic, düğünlerinden romantik kareleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla takipçileriyle buluşturdu.

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        İkilinin yaptığı bu paylaşımlar, sevenlerinden çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.

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        Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic, geçtiğimiz yıl nişanlanmış, geçtiğimiz ay ise düğün öncesinde düzenlenen kına gecesiyle mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmıştı.

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        #Ersin Destanoğlu
        #Neşe Sevdik Kurtovic
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