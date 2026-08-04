Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik Kurtovic evlendi
Beşiktaş ile yollarını ayırıp Al Jazira'ya transfer olan Ersin Destanoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile dünyaevine girdi
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 20:21 Güncelleme:
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Temmuz ayında Beşiktaş ile yollarını ayırarak kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira’da devam etme kararı alan Ersin Destanoğlu, özel hayatında da mutlu bir adım attı.
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Destanoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic ile görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi.
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İkilinin nikah şahitliğini ise Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Destanoğlu'nun eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz üstlendi.
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Çifti bu özel gününde yakın arkadaşları ve sevdikleri de yalnız bırakmadı.
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Destanoğlu ve Kurtovic, düğünlerinden romantik kareleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla takipçileriyle buluşturdu.
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İkilinin yaptığı bu paylaşımlar, sevenlerinden çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.