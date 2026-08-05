Büyük ikramiyeyi kazandığını sonradan fark etti! İtalya'da 1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde 1 milyon euro ikramiye kazanan bir kadın, büyük ödülü kazandığını fark ettikten sonra piyango biletini yanlışlıkla çöpe attığını anlayınca çöp toplama ekiplerinden yardım istedi.

Atık yönetim şirketi SANB'nin koordinasyonunda çöp kamyonu durduruldu ve çöpler tesiste tek tek arandı. Bir günden uzun süren çalışmanın ardından bilet, "mucizevi şekilde tek parça halinde" bulunarak sahibine teslim edildi.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIĞINI ANLAMADI

SANB'nin yöneticisi Roberto Nicola Toscano, kadının pazar günü biletini mahalle bakkalında kontrol ettirdiğini, ancak cihazın bileti "ödenemez" olarak gösterdiğini anlattı. Bunun nedeni, küçük satış noktalarının yalnızca düşük tutarlı ikramiyeleri ödeyebilmesiydi. Kadın büyük ikramiyeyi kazandığını anlamadan eve döndü. Daha sonra bir aile üyesi, düzenli olarak oynadığı numaraların büyük ödülü kazandığını söyleyince yeniden satış noktasına gitti. Ancak bu sırada bilet çoktan çöpe atılmış ve çöpler toplanmıştı.

Toscano, biletin izlediği güzergahı tespit ettiklerini, doğru çöp kamyonunu bulup durdurduklarını söyledi. Tehlikeli atık riski nedeniyle kamyon özel donanımlı bir tesise götürüldü ve işçiler bir günden fazla süren aramada çok sayıda bilet arasında kazanan bileti bulmayı başardı.

Toscano, "Aralarında aradığımız bilet de vardı ve mucizevi bir şekilde hala tek parça halindeydi." dedi. Bileti bulduklarını haber verdiğinde kadının gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Kamuya ait bir kuruluş olan SANB'nin yaptığı aramanın maliyetinin vergi mükelleflerine yük olmaması için Toscano'nun, kazanan kadına tüm ek masrafları karşılayacağına dair bir taahhütname imzalattığı da belirtildi.

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