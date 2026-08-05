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        Haberler Dünya Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi ringe davet etti

        Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi ringe davet etti

        Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani ile kozlarını ringde paylaşmak istediğini söyledi ve Mamdani'yi ringe davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi "ideolojik anlaşmazlıklarını" ringde çözmeye davet ederek boks maçı teklifinde bulundu.

        Avner, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen Mamdani ile kozlarını ringde paylaşmak istediğini söyledi.

        Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mamdani'nin karşısında "ringde dimdik duracağını" iddia eden Avner, "Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen felaketsin." ifadelerini kullandı.

        Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben, yüz yüze. Hadi bakalım." ifadeleriyle Mamdani'ye meydan okudu.

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        Karşılaşmanın İsrail'de yapılmasını teklif eden Avner, Mamdani'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'ya ilişkin açıklamalarına atıfla, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın." dedi.

        Avner ayrıca, bilet satışları ve yayın haklarından elde edilecek tüm gelirin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna da bağışlanabileceğini sözlerine ekledi.

        - Mamdani "Netanyahu'nun yeri Lahey" demişti

        Mamdani, Netanyahu'nun, eylüldeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

        New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

        Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

        UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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