Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri: Çerçeve yasa Meclis'te peki içeriğinde neler var? Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçildi, LGS tercih sonuçları açıklandı, Salah Trabzonspor için geldi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

ÇERÇEVE YASA BUGÜN MECLİS'E SUNULDU

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin 360'a yakın imza ile Meclis'e gönderildiğini açıkladı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA - PAR'ın milletvekilleri teklifi imzaladı. Güler, sözlerine "Kritik eşik, örgütün silah bırakması. Raporda yasal düzenlemelerin toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi bir kanaate kavuşmaması gerektiği ifade ediliyor." şeklinde devam etti. Adalet Komisyonu Başkanı'nın İç tüzük kapsamında cuma günü komisyon toplantısı için gerekli davetleri yapması bekleniyor.

ÇERÇEVE YASANIN İÇERİĞİ

Peki 12 maddeden oluşan yasa teklifinin içeriğinde neler var? Bakalım hemen... Yasa, yalnızca PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütle bağlantılı oluşumlarla sınırlandırıldı. Düzenleme kapsamında örgüt adına kasten öldürme suçları ile Haziran 2005 öncesinde müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturmalar kapsam dışında tutulacak. Kanundan faydalanacak kişiler için değerlendirmeler adli merciler tarafından yapılacak. Sürecin takibi ise Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ile MGK Genel Sekreteri'nden oluşan kurul tarafından gerçekleştirilecek. Yasadan faydalanmak isteyenler için başvuru süresi 6 ay olacak.

KURTULMUŞ'TAN ÇERÇEVE YASA AÇIKLAMASI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, teklifin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda milli birlik ve kardeşliği güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, "Farklı siyasi anlayışları, önemli bir ortak paydada buluşturdu" dedi.

DEVLET BAHÇELİ: 86 MİLYON KAZANACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasayı imzalarken çekilen fotoğrafı MHP tarafından paylaşıldı. Bahçeli, çerçeve yasa hakkında, "86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamanın 4. turunda, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İRAN'A: ANLAŞMA OLMAZSA ÇOK SERT VURACAĞIZ

Dünyanın gözü ABD - İran görüşmelerinde... ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada görüşmeleri olumlu bir şekilde nitelendirdi. "İran ile çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öte yandan, 2026 LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

MOHAMED SALAH, TRABZONSPOR İÇİN GELDİ

Ve Trabzonspor diyeceğiz... Bordo - Mavililer, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah transferinde resmi süreci başlattı. KAP'a yapılan açıklamayla Mısırlı futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı duyruldu. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Salah, akşam saatlerinde ise Trabzon'a geçecek. Salah, Türkiye'ye gelmeden önce uçakta Trabzonspor formasını da giydi.