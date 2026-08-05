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        Haberler Gündem Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

        Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

        Şişli'de kardeşine ilaç almak için nöbetçi eczaneye giden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahla vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Nilda Müge cinayeti kamerada

        İstanbul’un Şişli ilçesinde, kardeşine ilaç aldıktan sonra nöbetçi eczanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre Nilda Müge Şahin, kız kardeşini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda ilaç almak için nöbetçi eczanenin önünde durdu.

        Bu sırada Şahin’in eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın motosikletle olay yerine geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla Şahin’e ateş ettikten sonra kaçtı.

        Ağır yaralanan Şahin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        SALDIRI ANI KAMERADA

        Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin’in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği görüldü.

        Kurşunların hedefi olan Şahin’in yere yığıldığı, kız kardeşinin ise koşarak yanına geldiği anlar görüntülere yansıdı.

        ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Nazir Ilgın’ın yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin 2021 yılında Beşiktaş’ta hemşire Ceylan G.’yi bıçakla yaraladığı, bu olay nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

        Polisin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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