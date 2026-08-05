Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu" diyen Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için emek sarf... Daha Fazla Göster

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu" diyen Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için emek sarf edildi. Bugün atılan adım bir başlangıç. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini büyütecek siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacaktır. Bunun Meclis'imize, ekonomimize, sivil toplum hayatımıza yansıması, aralarında mesafe olduğunu düşünülen toplumsal kesimlere yansıması çok pozitif ve değerli olacaktır." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster