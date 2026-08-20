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        Haberler Gündem Politika İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak: Yol haritası ne olacak?

        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak: Yol haritası ne olacak?

        Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ekim ayında Meclis'te İzleme Komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki Süreç Kurulu'nda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti, İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritası ne olacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak

        Silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanıp, ekim ayında Meclis'te İzleme Komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturacak.

        EKİM AYINDA KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI PLANLANIYOR

        Çerçeve Yasa'da yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Meclis'te izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında kurulacak. Ekimin ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor.

        SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE AKADEMİSYENLER DİNLENECEK

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Süreç Kurulu'nun da 24 ağustos pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilebilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.

        SİVİL HAYATA ENTEGRASYON GİBİ BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

        Kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin Meclis'te kurulacak İzleme ve İrtibat Komisyonu'nu bilgilendirecek.

        DEM PARTİ'NİN DE İMRALI'YA ZİYARET YAPMASI BEKLENİYOR

        Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette Süreç Kurulu ve Meclis'te kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret, 2 Ağustos'ta yapıldı.

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        #Son dakika haberler
        #terörsüz türkiye süreci
        #İzleme Komisyonu
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