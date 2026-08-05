1. DOMATES: AVRUPA'NIN ŞÜPHEYLE BAKTIĞI “ALTIN ELMA”

Domatesin Avrupa macerası 16. yüzyılda başladı. Amerika kıtasından Avrupa'ya ulaşan bitki, bugün özellikle İtalyan mutfağıyla özdeşleşse de ilk dönemlerinde büyük bir merakın yanında ciddi bir kuşkuyla karşılandı.

Bunun nedenlerinden biri domatesin patlıcan, patates ve ölümcül güzelavrat otu gibi bitkilerin de bulunduğu Solanaceae, yani itüzümü ailesinin bir üyesi olmasıydı. İtalyan hekim ve botanikçi Pietro Andrea Mattioli, 1544'te domatesi bu aileyle ilişkilendirdi. 1554 tarihli eserinde ise bitki için “pomi d'oro”, yani “altın elma” ifadesini kullandı.

Avrupa'da başlangıçta egzotik bir bitki olarak yetiştirilen domates, zamanla mutfaklara girmeye başladı. Ancak zehirli olabileceğine ilişkin kuşkular özellikle Kuzey Avrupa'da uzun süre devam etti. Bugün ise domatessiz bir Akdeniz mutfağı düşünmek neredeyse mümkün değil.