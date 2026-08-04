TMSF'den 106 araçlık ihale

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ağustos ayında düzenleyeceği araç ihalelerinde lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlardan oluşan toplam 106 aracı satışa sunacak.

Farklı şirket gruplarına ait araçların yer aldığı ihaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmeler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

İhalelerin vitrininde milyonlarca liralık lüks otomobiller bulunuyor. Listede 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon TL, 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon TL, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon TL ve 2022 model Audi S8 için 9.8 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor.

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Ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ve minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa çıkarılıyor. İnşaat, lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından ihale önemli bir filo yenileme fırsatı sunuyor.

MOTOSİKLETLER DE İHALEYE ÇIKTI

İhalenin dikkat çeken bölümlerinden biri de motosikletler oldu. Listede 2024 model Yamaha MT-250, çok sayıda Honda NSC110 ve Honda NSC125 scooter ile Mondial 50 ZNU EC gibi modeller yer alıyor. Muhammen bedelleri 16 bin TL ile 350 bin TL arasında değişen motosikletlerin özellikle bireysel kullanıcılar ve kurye sektöründen ilgi görmesi bekleniyor.

Binek otomobil tarafında ise Renault Clio, Renault Megane, Renault Symbol, Renault Taliant, Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 301, Dacia Duster, Dacia Sandero, Skoda Octavia ve Honda Accord gibi modeller yaklaşık 420 bin TL'den başlayıp 1.7 milyon TL'ye kadar uzanan muhammen bedellerle alıcı bekliyor.

AĞUSTOS BOYUNCA DEVAM EDECEK

İhaleler 11, 12, 13, 14 ve 17 Ağustos tarihlerinde TMSF'nin Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki hizmet binasında gerçekleştirilecek. Araçların teknik özellikleri, ihale şartları ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılar TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilecek araç ihaleleri, lüks otomobillerden ağır ticari araçlara, motosikletlerden ekonomik binek modellere kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle hem yatırımcıların hem de ihtiyaç odaklı alıcıların yoğun ilgisini çekmeye aday görünüyor.