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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzaladığı çerçeve teklif Meclis’e sunulmaya hazırlanıyor

        TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzaladığı çerçeve teklif Meclis’e sunulmaya hazırlanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Siyasi partilerle yürütülen görüşmelerin ardından son şekli verilen teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni imzaladı. Teklife MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de imza attı.

        Çerçeve yasa teklifine ilişkin son hazırlıkların ele alınması amacıyla TBMM Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı.

        Toplantıda teklifin ana başlıkları, metne verilecek son şekil ve siyasi parti gruplarıyla yapılan görüşmeler değerlendirildi.

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        SİYASİ PARTİLERE BİLGİ VERİLDİ

        Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif metninin henüz tamamen şekillenmediğini ancak düzenlemenin temel başlıklarının siyasi parti gruplarına aktarıldığını söyledi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Yeni Yol temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Güler, teklifin çerçevesi ve ana unsurları hakkında bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

        Güler, “Metin henüz tam olarak oluşmuş değil, son şekli veriliyor. Ancak başlıklardaki ana unsurlar parti gruplarıyla paylaşıldı” dedi.

        DEM Parti ve MHP ile de daha önce görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Güler, teklifin belirli başlıkları üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti.

        KURTULMUŞ VE BAHÇELİ’DEN İMZA

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifi imzaladığını açıklayan Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile kendisinin de teklife imza attığını bildirdi.

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        MHP ile ortak imzaların tamamlandığını belirten Güler, diğer siyasi partilere de teklife imza verebileceklerinin iletildiğini söyledi.

        Güler, “Diğer partilere de imza atabilecekleri yönündeki talebimizi ilettik. Takdir kendilerinindir. Son durumu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        TEKLİF MECLİS’E SUNULACAK

        AK Parti grubunun kapalı toplantıda bir araya geleceğini belirten Güler, kanun teklifinin çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

        Teklifin kapsamı ve ana başlıklarının düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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