İsmail Kartal'dan Vedat Muriqi ve Kante açıklaması: Kadroda olacaklar!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ikinci karşılaşmaya avantajlı çıkmak istediklerini belirtti.

"İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktaran Kartal, "Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. Biz bir bütün olarak çok iyi hazırlandık. Rakibimiz farklı bir sistemle oynuyor. Çift santrfor oynuyorlar. Genç, koşan, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun oynuyorlar. Bunların farkındayız. En iyi şekilde hazırlandığımız düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, güzel bir lig. Buradaki her maç birbirinden çekişmeli ve kaliteli. Her maç final havasında geçiyor. Yarın evimizde taraftar desteğiyle maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maçlar iki aşamalı." ifadelerini kullandı.

"VEDAT MURIQI'Yİ KADROYA ALACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi için ekip olarak heyecanlandıklarını dile getiren Kartal, "Hep birlikte camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynuyordu. Fiziğinden ve en yatkın, en hazır oyuncumuzu o olduğu için onu tercih ediyoruz. İlk turda kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi. Takımım bunu hak etmişti. Turu geçmeyi başardık. Şu anda gelişiyoruz ama daha fazlasını yapmalıyız. Vedat Muric'i kadroya alacağız. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Takım kadrosunda olacaktır. Geçen haftada söyledim. biz ekip olarak tüm oyuncularımızdan çok memnunuz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Takımımızdaki tüm oyuncular bizim için değerli. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. " dedi.

"KANTE KADROYA EKLENECEK"

İsmail Kartal, N'Golo Kante'ye ilişkin soruya "Kante aramıza geldi. Gayet iyi durumda ve çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak. İyi geldi, iyi durumda ve bizimle kadroda olacak. Kadroya eklenecek. Fiziksel olarak gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarın fizik ön planda olacaktır ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynayama çalışan bir takımız." yanıtını verdi.