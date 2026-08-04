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        Trabzonspor, Mohamed Salah'ı resmen açıkladı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!

        Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Trabzonspor, yılın bombasını patlattı... Bordo-mavili ekip, Liverpool'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        ÖNCE İSTANBUL SONRA TRABZON

        Yıldız futbolcunun saat 12.00'de İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde ıslak imzayı atması bekleniyor. Başkan Doğan ve Salah, akşam saatlerinde ise Trabzon'a hareket edecek. Bordo-mavililerde 11 numaralı giyecek Salah için, 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir şekilde imza töreni düzenlenecek.

        17+5 MİLYON EURO MAAŞ KAZANACAK

        Transferle ilgili son detayları Hasan Tüncel aktardı. Tüncel, "Transfer bedeli 17+5 milyon euro. Ayrıca forma satışlarından da belirli bir pay verilecek. Trabzonspor, anlaşmanın büyük bölümünü sponsor desteğiyle karşılayacak. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte görüşmeleri yürüttü. Özellikle Başkan Doğan'ın görüşmelere Beşiktaş'tan önce başladığını öğrendim. Beşiktaş daha sonra görüşmelerden çekildi. O süreçte Trabzonspor bir adım öndeydi. Trabzonspor, Salah'ı maaşının belirli bir bölümünü peşin ödeyerek ikna etti." dedi.

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