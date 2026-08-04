Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Trabzonspor, yılın bombasını patlattı... Bordo-mavili ekip, Liverpool'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

ÖNCE İSTANBUL SONRA TRABZON

Yıldız futbolcunun saat 12.00'de İstanbul'da olması, sağlık kontrollerinin ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde ıslak imzayı atması bekleniyor. Başkan Doğan ve Salah, akşam saatlerinde ise Trabzon'a hareket edecek. Bordo-mavililerde 11 numaralı giyecek Salah için, 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir şekilde imza töreni düzenlenecek.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU



Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.



Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

17+5 MİLYON EURO MAAŞ KAZANACAK

Transferle ilgili son detayları Hasan Tüncel aktardı. Tüncel, "Transfer bedeli 17+5 milyon euro. Ayrıca forma satışlarından da belirli bir pay verilecek. Trabzonspor, anlaşmanın büyük bölümünü sponsor desteğiyle karşılayacak. Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte görüşmeleri yürüttü. Özellikle Başkan Doğan'ın görüşmelere Beşiktaş'tan önce başladığını öğrendim. Beşiktaş daha sonra görüşmelerden çekildi. O süreçte Trabzonspor bir adım öndeydi. Trabzonspor, Salah'ı maaşının belirli bir bölümünü peşin ödeyerek ikna etti." dedi.