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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Benfica'dan Fenerbahçe'nin Vangelis Pavlidis teklifine ret!

        Benfica'dan Fenerbahçe'nin Vangelis Pavlidis teklifine ret!

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 27 yaşındaki Yunan forvet Vangelis Pavlidis için yaptığı rekor teklif reddedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Transfer döneminde ses getiren hamlelere imza atan Fenerbahçe, santrfor bölgesini güçlendirmek istiyor...

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        Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Benfica'dan Vangelis Pavlidis için harekete geçmişti.

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        BENFICA'DAN 40 MİLYON EURO'YA RET

        Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Yunan golcü için yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

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        Eğer bu teklif kabul edilseydi Pavlidis, sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olacaktı.

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        SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

        Portekiz temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Pavlidis'in, serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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        Ayrıca Beşiktaş'ın da 27 yaşındaki forvet için daha önce 35 milyon Euro teklif ettiği haberin detaylarında yer aldı.

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        Benfica'da geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 4 bin 247 dakika sahada kaldı.

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