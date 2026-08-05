Benfica'dan Fenerbahçe'nin Vangelis Pavlidis teklifine ret!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen 27 yaşındaki Yunan forvet Vangelis Pavlidis için yaptığı rekor teklif reddedildi.
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:05 Güncelleme:
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Transfer döneminde ses getiren hamlelere imza atan Fenerbahçe, santrfor bölgesini güçlendirmek istiyor...
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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Benfica'dan Vangelis Pavlidis için harekete geçmişti.
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BENFICA'DAN 40 MİLYON EURO'YA RET
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica, Fenerbahçe'nin Yunan golcü için yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
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Eğer bu teklif kabul edilseydi Pavlidis, sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olacaktı.
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SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Portekiz temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Pavlidis'in, serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olduğu aktarıldı.
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Ayrıca Beşiktaş'ın da 27 yaşındaki forvet için daha önce 35 milyon Euro teklif ettiği haberin detaylarında yer aldı.