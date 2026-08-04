Aynı salonda art arda

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek grup toplantımızı onurlandıran sevgili misafirlerimiz hepiniz hoşgeldiniz. Bizler kontrollü muhalefet olmayı reddeden, bu yüzden de bir sivil darbenin hedefi olmuş ama pes etmemiş boyun eğmemiş Kuva-yi Milliye ruhunun bugünkü temsilcileriyiz. Bu salonda son yaptığımız grup toplantımızda nasıl bir yargı darbesine maruz kaldığımızı detaylarıyla anlatmıştım. Tüm bu saldırılardan sonra bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz de milletimize sorduk. Vatandaşlarımızla el ele tutuştuk, önerilerini talimatlarını aldık. Umutsuz olanlara korkanlara aman ha geri çekilmeyin bizi bırakmayın diyenlere dedik ki hiç endişe etmeyin.

Millet artık yeni bir yol açın benim umutlarımı karartmayın sizinle birlikte yürüyeceğim dediğinde artık bu talimattan sonra yeni yolu açmayı bir görev bildik. Şimdi asıl görevimiz yarını birlikte kurmaktır. Biz Yeni Parti'yi iktidar olsun diye kurduk. Bir partimiz olsun diye değil iktidar olsun diye kurduğumuz Yeni Parti, bu toplumun tüm mağdurlarının tüm mazlumlarının, teslim olmayanların geri çekilmeyenlerin ortak yürüyüşüdür.

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Yeni Parti'nin bundan sonraki yürüyüşünde, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk vardır, tam hesap verme vardır. Yeni Parti milletle birlikte kurulmuştur. Bu partiyi millet kurmuştur, bu partiye yön verecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu parti bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız bir vaatten ibaret değildir. Yeni Parti'nin siyaset ilkelerini hep birlikte Türkiye'ye ve dünyaya ilan edeceğiz.

Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık. Delege sayısına dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik olarak kalacak. Her üye ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanı doğrudan seçecek. Bu yeni nesil bir siyaset. Yeni Parti Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Bizim partimizin gücü örgütünden ve bilhassa her bir üyemizin gücünden gelecektir.

Henüz istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Şimdi artık vakittir, tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan cuntacılardan kurtulun. Yeni Parti'mize buyurun.

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Yeni Parti'nin teknik kuruluşu tamamlandı ancak Yeni Parti'nin siyasi kuruluşu birinci kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık 3 aylık sürede mahalle mahalle ilçe ilçe il il milletimizle birlikte gerçekleştirilecektir.

Toplam 240 milyon lira bağışta bulunuldu. Bağış yapan, yapacak olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, devlet kuran ve devlete yön veren, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir parti olduklarını söyledi.

Toplumun her kesimiyle iletişim halinde bulunduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizler toplumun, medyanın, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Hiç kimseyi yalnız bırakmadıklarını, hiç kimsenin inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmadıklarını, her evde huzuru, her sofrada bereketi hedeflediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır." diye konuştu.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin, CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala, ne Selçuk Mızraklı, ne de avukatlar hapislerde kalacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ahlakın kendileri için vazgeçilmezliğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz, devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz.

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Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında, hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz ama 'Hesap sormazsanız namertsiniz' deriz.

Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Bizim işimiz, bir çocuğun sorunu varsa o soruna kilitlenmektir, bir aile geçinemiyorsa onun geçimini sağlamaktır."

Siyasette ahlak, dürüstlük olmazsa sorunların çözülemeyeceğini ve "ahlakı bir tarafa atarak cebini dolduranların" halktan uzaklaşacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, doğada yaşayan her canlının hakkını ve hukukunu savunacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin ahlaklı zeminde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Yolsuzluğun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz, ahlakın yanında, erdemin yanında durulur." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da bir kanun teklifi görüşülürken bazı milletvekillerinin Meclis'te bulunmadığı halde oradaymış gibi "sahte pusula" kullandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı'ndan konunun gereğini yapmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın sofrasının her geçen gün biraz daha küçüldüğünü, ekonomiye, adalete güvenin azaldığını ileri sürdü.