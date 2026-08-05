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        Haberler Dünya "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"

        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"

        ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"

        CNN'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağa göre, ABD ordusu İran'la karşılıklı süren saldırılarda, önemli bir savunma sistemi için kullandığı füzelerin yüzde 80'ine yakınını eritti.

        Son envanter raporuna aşina iki kaynak, ABD ordusunun savaş öncesi rakamlara kıyasla Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze envanterinin neredeyse beşte dördünü ve savaşın başlangıcından bu yana Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yarısını tükettiğini iddia etti.

        Haberde, "Pentagon içi son raporlara aşina bir kaynağa göre, ABD Ordusu çatışma sırasında son derece isabetli, uzun menzilli, karadan havaya füzelerinin 'neredeyse tamamını' kullandı." ifadelerine yer verildi.

        Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin tahminlerine göre, İran savaşı başlamadan önce ABD'nin envanterinde yaklaşık 2 bin 200 adet Patriot ve 452 adet THAAD füzesi bulunuyordu.

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        Diğer taraftan, kısa süre önce ABD'ye üslerini kullandırdıkları için İran'ın hedefi olan bazı Körfez ülkelerinin, Başkan Donald Trump'ın çatışmayı tırmandırması durumunda, hava savunma sistemlerindeki eksikliğin İran'ın misillemesini savuşturma yeteneklerini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeleri ABD basınında yer aldı.

        Trump'ın, geçen hafta sonu İran'a yönelik yeni saldırıları iptal etme kararından önce mühimmat stokları konusu yeniden gündeme gelmişti.

        Hafta sonu saldırıları iptal edildi

        Haberde birden fazla kaynağa göre, son dönemde mühimmat kıtlığına ilişkin uyarılar, İran'ın, enerjiyle ilgili hedefler de dahil, kritik altyapısına yönelik saldırıların olası olumsuz etkilerine dair Trump'a sunulan diğer istihbarat bilgileri ve Körfez ülkelerinin söz konusu endişeleri, hafta sonu, nihai "onay" emri alınmasına rağmen Pentagon'un İran'a yönelik saldırı planlarının iptaline neden oldu.

        Cumhuriyetçi yönetimden ismini paylaşmayan üst düzey bir yetkiliye göre Trump, cumartesi günü Orta Doğu müttefikleriyle görüştükten sonra İran'a yeni bir saldırı konusunda geri adım atmaya karar verdi.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur ve Başkan'ın seçeceği zaman ve yerde harekat icra etmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Haber kanalı, stok tahminleriyle ilgili süregelen endişelerin "füze kıtlığının ciddiyetinin altını çizdiği ve ABD'nin İran'a karşı uzun süreli saldırılar düzenleme kabiliyetini sorgulattığı" yorumlarına yer verdi.

        Öte yandan haberde Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin, THAAD envanterini İran savaşı öncesi seviyelere yeniden yükseltmenin "üç veya daha fazla yıl süreceği" tahminine yer verildi.

        *Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir

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