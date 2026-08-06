Galatasaray, Rafael Leao ile büyük ölçüde anlaştı!

Yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da, Rafael Leao konusunda sıcak bir gelişme yaşandı...

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılı kulüp, Milan'ın Portekizli yıldızı için oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Leao'ya yıllık ücret olarak 8 milyon Euro + bonuslarla çift haneli bir maaş teklif ettiği öğrenildi.

SIRA MILAN'DA

Sarı-kırmızılılar transfer için Milan'la pazarlıklarını resmi boyutta sürdürüyor... Milan'ın beklentisinin 50 milyon Euro olduğu bildirilirken, Galatasaray'ın 35 milyon Euro bandında bir teklifle masaya oturduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkan Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.