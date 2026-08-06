Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası suç duyurusunda bulundu

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi.

Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde rol aldığını ileri sürdü. Baba Çiftçi ayrıca, kızının 'Yeraltı' dizisindeki kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı ile sevgili olduğunu öne sürdü.

"10 YAŞ BÜYÜK BİR ERKEKLE SEVGİLİ"

Baba Ünal Çiftçi, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım var. Kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında, oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkekle sevgili olduğunu gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

"RIZAMI KESİNLİKLE ALMAMIŞTIR"

REKLAM

Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma tepki göstermemektedir. Kızımın oyunculuk faaliyetleri için bizden onay alınması gerekirken menajerlik şirketi rızamı kesinlikle almamıştır. Bu gerekçeyle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı hâlde sevgili boyutunda iletişimde olan set arkadaşı Hakan Çelebi'den şikâyetçiyim.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından oyuncunun menajerlik şirketi OnTalent açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Oyuncumuz Ülkü Hilal Çiftçi ve şirketimiz hakkında basına yansıyan iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Henüz 17 yaşında olan genç bir oyuncunun özel hayatına ilişkin birtakım iddiaların ve aile içi meselelerin kamuya açık mecralarda tartışılmasını doğru bulmuyoruz.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve 'çocuğun üstün yararı' ilkesinin her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini özellikle hatırlatmak isteriz. Basın ve sosyal medya mecralarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Oyuncumuzun bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesini, yayımlanmış içeriklerin ise yayından kaldırılmasını önemle rica ediyoruz.

Şunu belirtmek gerekir ki Ülkü Hilal Çiftçi’nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetleri, yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz hakkında ileri sürülen gerçeğe aykırı iddialarla ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla önceliğimiz; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi’nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olacaktır.