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        Beşiktaş'a Giovanni Fabbian önerisi!

        Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi Giovanni Fabbian, siyah-beyazlılara önerildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hamle yapılacak mevkilerin başında orta saha geliyor.

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        U23 kontenjanına büyük önem veren siyah-beyazlılara Fiorentina forması giyen Giovanni Fabbian önerildi.

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        23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi...

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        Fiorentina, devre arasında kiraladığı Fabbian'ın yaklaşık 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

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        Bir süredir Lazio'nun da Fabbian ile ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş teknik heyeti ise kesin kararını vermedi.

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        Giovanni Fabbian, geçen sezon 43 karşılaşmada toplam 1996 dakika süre aldı.

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        Güçlü fiziği ve temaslı oyunuyla öne çıkan 23 yaşındaki orta saha, Italiano'nun tempolu futboluna katkı sağlayabilecek ve iki ceza sahası arasında görev yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

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