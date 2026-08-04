Beşiktaş'a Giovanni Fabbian önerisi!
Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi Giovanni Fabbian, siyah-beyazlılara önerildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hamle yapılacak mevkilerin başında orta saha geliyor.
U23 kontenjanına büyük önem veren siyah-beyazlılara Fiorentina forması giyen Giovanni Fabbian önerildi.
23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi...
Fiorentina, devre arasında kiraladığı Fabbian'ın yaklaşık 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Bir süredir Lazio'nun da Fabbian ile ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş teknik heyeti ise kesin kararını vermedi.
Giovanni Fabbian, geçen sezon 43 karşılaşmada toplam 1996 dakika süre aldı.
Güçlü fiziği ve temaslı oyunuyla öne çıkan 23 yaşındaki orta saha, Italiano'nun tempolu futboluna katkı sağlayabilecek ve iki ceza sahası arasında görev yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.