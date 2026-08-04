Türkiye’nin en çok satan 10 otomobili belli oldu
Otomotiv pazarı Temmuz ayında sert daraldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 11 oranında düştü. Temmuz ayında ise toplam pazar yüzde 25 oranında daraldı. Yılın ilk 7 ayında ise en çok satılan otomobiller arasında ise yerli modeller dikkat çekiyor
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:24 Güncelleme:
1
1- RENAULT CLIO
29 bin 749 adet
2
2- TOYOTA COROLLA
19 bin 623 adet
3
3- RENAULT MEGANE SEDAN
18 bin 935 adet
4
4- FIAT EGEA SEDAN
18 bin 935 adet
5
5- TOYOTA C-HR
15 bin 372 adet
6
6- TOGG T10X
14 bin 844 adet
7
7- RENAULT DUSTER
14 bin 792 adet
8
8- VOLKSWAGEN TAIGO
14 bin 143 adet
9
9- HYUNDAI I20
13 bin 874 adet