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        Haberler Ekonomi Otomobil Türkiye’nin en çok satan 10 otomobili belli oldu

        Türkiye’nin en çok satan 10 otomobili belli oldu

        Otomotiv pazarı Temmuz ayında sert daraldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 11 oranında düştü. Temmuz ayında ise toplam pazar yüzde 25 oranında daraldı. Yılın ilk 7 ayında ise en çok satılan otomobiller arasında ise yerli modeller dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        1

        1- RENAULT CLIO

        29 bin 749 adet

        2

        2- TOYOTA COROLLA

        19 bin 623 adet

        3

        3- RENAULT MEGANE SEDAN

        18 bin 935 adet

        4

        4- FIAT EGEA SEDAN

        18 bin 935 adet

        5

        5- TOYOTA C-HR

        15 bin 372 adet

        6

        6- TOGG T10X

        14 bin 844 adet

        7

        7- RENAULT DUSTER

        14 bin 792 adet

        8

        8- VOLKSWAGEN TAIGO

        14 bin 143 adet

        9

        9- HYUNDAI I20

        13 bin 874 adet

        10

        10- PEUGEOT 2008

        12 bin 77 adet

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