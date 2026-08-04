Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Özgür Özel ile Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda, Özel ve Ağbaba hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALAR

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Başsavcılığın açıklamasına göre Özgür Özel’in, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Özel’in ayrıca 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP Kurultayı’nda kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığı iddia edildi.

Bu iddialar doğrultusunda Özel hakkında “zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla fezleke düzenlendiği ve Anayasa’nın 83’üncü maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildiği bildirildi.

AĞBABA HAKKINDA DA FEZLEKE

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Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmada ise Özgür Özel’in talimatıyla Muhittin Böcek’in belediye başkanlığı adaylığı için Mustafa Gökhan Böcek’ten farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddiasına yer verildi.

Ağbaba’nın ayrıca Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak katı atık toplama ihalesinin, şartnameye aykırı biçimde pazarlık usulüyle istediği bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı ve karşılığında maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü.

Başsavcılık, Ağbaba’nın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye başkanları ile belediye meclisi üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiasını da soruşturma dosyasına dahil etti.

Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekenin de dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildiği açıklandı.

Özel ve Ağbaba hakkındaki iddialara ilişkin yargı süreci, fezlekelerin ilgili mercilerde değerlendirilmesinin ardından devam edecek.