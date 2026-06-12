FIFA Dünya Kupası açılışına Shakira damgası: Andrea Bocelli ve Salma Hayek sürprizleri

'SAHTE SHAKIRA' İDDİASI

Sahneye sarı bir kostüm ve geniş güneş gözlüğüyle çıkan Shakira için sosyal medyada 'sahte' söylentileri yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu gerçek Shakira değil!" iddiasında bulunarak, şarkıcının dublörünün sahnede olduğunu söyledi.