Kapıcı tazminatından kiracı sorumlu mudur?

Özellikle eski apartman ve sitelerde çalıştırılan kapıcı, bahçıvan, bekçiler emekli olmak istediklerinde veya işten çıkartıldıklarında, konut sahipleri büyük meblağlı kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu tür apartman ve sitelerde ikinci el yeni konut almış kişiler, konutun borcunu ödemek için çırpınırken, kapıcı ve diğer apartman görevlilerinin kıdem tazminatı borcu ile karşılaştıklarında zor duruma düşebiliyorlar.

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Konuyla ilgili mevzuata göre, konut maliki veya ortakları kapıcının işvereni sayılıyor. Kapıcıların haftalık çalışma süresi, hafta tatili, yıllık ücretli izin gibi hakları İş Kanununa göre düzenleniyor.

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Kat Mülkiyeti Kanunu, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerinden o anki kat maliklerini sorumlu tutuyor. Kendi aralarında başka bir anlaşma yapılmamışsa, tüm malikler, bu görevliler için yapılan giderlere ve toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundalar. Apartmanda dükkan varsa dükkan sahipleri de tüm ortak giderlere katılmak zorundalar.

Kapıcının kıdem tazminatında esas sorumluluk, borcun ödenmesi gereken tarihteki maliklere ait bulunuyor. Kapıcının önceki mülk sahibi döneminde çalışmış olması, borcun doğduğu tarihteki mülk sahibini sorumluluktan kurtarmıyor.

İşçilerin kıdem tazminatı 1475 Sayılı eski İş Kanununun yürürlükte bulunan 14. Maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, iş yeri devrinde çalışanların işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işverenin sorumlu olduğu, ancak, iş yerini devreden işverenlerin sorumluluklarının işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasında işçinin aldığı ücretle sınırlı olduğu öngörülüyor.

4857 sayılı yeni İş Kanunu ise iş yerinin devrinde, mevcut iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğini düzenliyor. Buna göre, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu tutuluyor.

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KAPICI ALACAKLARI İÇİN DAVA KİME KARŞI AÇILIR?

Kapıcının ücret ve kıdem tazminatına ilişkin alacakları için dava kat maliki veya maliklerine karşı açılır. Yargıtay, apartman ya da site yöneticilerine karşı açılan davaları da kabul ediyor. Ancak, böyle bir davada yöneticinin sorumluluğu kat maliklerini temsil etmekten ibaret kabul ediliyor.

KAPICININ TAZMİNATININ ÖDENMESİNDEN KİRACI SORUMLU MUDUR?

Kiracı evde kaç yıl oturursa otursun kapıcının kıdem tazminatı ile ilgili sorumluluğu bulunmuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikinin payına düşen gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından kiracılar müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyorlar. Ancak, kiracı burada sadece aracı durumunda. Kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olduğu gibi, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşme hakkına sahiptir.

KAPICININ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kapıcıya apartman veya site tarafından kapıcı dairesi tahsis edilmişse, dairenin rayiç kira bedeli ile (apartman tarafından karşılanmış ise) son bir yıldaki elektrik, su, ısıtma ve sıcak su giderlerinin 12’de 1’i kapıcının kıdem tazminatı hesabına dahil edilir.

Kapıcı dairesinin emsal rayiç bedeli, kapıcının iş akdinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin yüzde 25’i olarak belirlenir. 2026 yılında iş akdi sona eren kapıcılar için kapıcı dairesinin rayiç değeri 8.257 TL’dir.