Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.743,50 %-0,01
        DOLAR 46,2534 %0,11
        EURO 53,5488 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.245,40 %-0,19
        FAİZ 43,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,09 %0,01
        BITCOIN 63.441,00 %0,16
        GBP/TRY 62,0879 %0,12
        EUR/USD 1,1572 %-0,05
        BRENT 89,06 %-1,46
        ÇEYREK ALTIN 10.211,23 %-0,19
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Kapıcı tazminatından kiracı sorumlu mudur?

        Kapıcı tazminatından kiracı sorumlu mudur?

        Apartman ve sitelerde çalıştırılan kapıcılar işten çıkartıldığında veya emekli olduğunda, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Peki kapıcının kıdem tazminatında kiracının sorumluluğu var mıdır? Evin yeni sahibi 20 yıllık kıdem tazminatını eski mülk sahibinden talep edebilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kapıcıların kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 07:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?

        Özellikle eski apartman ve sitelerde çalıştırılan kapıcı, bahçıvan, bekçiler emekli olmak istediklerinde veya işten çıkartıldıklarında, konut sahipleri büyük meblağlı kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu tür apartman ve sitelerde ikinci el yeni konut almış kişiler, konutun borcunu ödemek için çırpınırken, kapıcı ve diğer apartman görevlilerinin kıdem tazminatı borcu ile karşılaştıklarında zor duruma düşebiliyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Konuyla ilgili mevzuata göre, konut maliki veya ortakları kapıcının işvereni sayılıyor. Kapıcıların haftalık çalışma süresi, hafta tatili, yıllık ücretli izin gibi hakları İş Kanununa göre düzenleniyor.

        REKLAM

        Kat Mülkiyeti Kanunu, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerinden o anki kat maliklerini sorumlu tutuyor. Kendi aralarında başka bir anlaşma yapılmamışsa, tüm malikler, bu görevliler için yapılan giderlere ve toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundalar. Apartmanda dükkan varsa dükkan sahipleri de tüm ortak giderlere katılmak zorundalar.

        Kapıcının kıdem tazminatında esas sorumluluk, borcun ödenmesi gereken tarihteki maliklere ait bulunuyor. Kapıcının önceki mülk sahibi döneminde çalışmış olması, borcun doğduğu tarihteki mülk sahibini sorumluluktan kurtarmıyor.

        İşçilerin kıdem tazminatı 1475 Sayılı eski İş Kanununun yürürlükte bulunan 14. Maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, iş yeri devrinde çalışanların işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işverenin sorumlu olduğu, ancak, iş yerini devreden işverenlerin sorumluluklarının işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasında işçinin aldığı ücretle sınırlı olduğu öngörülüyor.

        4857 sayılı yeni İş Kanunu ise iş yerinin devrinde, mevcut iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceğini düzenliyor. Buna göre, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu tutuluyor.

        REKLAM

        KAPICI ALACAKLARI İÇİN DAVA KİME KARŞI AÇILIR?

        Kapıcının ücret ve kıdem tazminatına ilişkin alacakları için dava kat maliki veya maliklerine karşı açılır. Yargıtay, apartman ya da site yöneticilerine karşı açılan davaları da kabul ediyor. Ancak, böyle bir davada yöneticinin sorumluluğu kat maliklerini temsil etmekten ibaret kabul ediliyor.

        KAPICININ TAZMİNATININ ÖDENMESİNDEN KİRACI SORUMLU MUDUR?

        Kiracı evde kaç yıl oturursa otursun kapıcının kıdem tazminatı ile ilgili sorumluluğu bulunmuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikinin payına düşen gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından kiracılar müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyorlar. Ancak, kiracı burada sadece aracı durumunda. Kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olduğu gibi, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşme hakkına sahiptir.

        KAPICININ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

        Kapıcıya apartman veya site tarafından kapıcı dairesi tahsis edilmişse, dairenin rayiç kira bedeli ile (apartman tarafından karşılanmış ise) son bir yıldaki elektrik, su, ısıtma ve sıcak su giderlerinin 12’de 1’i kapıcının kıdem tazminatı hesabına dahil edilir.

        Kapıcı dairesinin emsal rayiç bedeli, kapıcının iş akdinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin yüzde 25’i olarak belirlenir. 2026 yılında iş akdi sona eren kapıcılar için kapıcı dairesinin rayiç değeri 8.257 TL’dir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi

        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi" dedi

        #kapıcı
        #bahçıvan
        #kıdem tazminatı
        #kapıcı dairesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!