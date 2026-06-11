Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB 25 baz puanlık faiz artırımına giderek refinansman faizini yüzde 2,40'a, mevduat faizini yüzde 2,25'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,65'e yükseltti.

Böylece ECB 2023'ten bu yana ilk faiz artırımına gitmiş oldu.

ECB’den yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırdığı belirtilerek, kararın farklı senaryolarda ekonomiye ilişkin riskler dikkate alınarak alındığı ifade edildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Açıklamada yayımlanan yeni Eurosystem projeksiyonlarına göre, manşet enflasyon tahminleri 2026 ve 2027 yılları için yukarı yönlü revize edildi.

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Buna göre, 2026 yılı için yüzde 2,7 olan önceki tahmin yüzde 3,0’a, 2027 yılı için yüzde 2,1 olan tahmin yüzde 2,3’e yükseltildi. 2028 yılı için ise enflasyon beklentisi yüzde 2,0 olarak korundu.

Çekirdek enflasyon (enerji ve gıda hariç) tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, 2026 ve 2027 yılları için yüzde 2,4 seviyesindeki tahmin yüzde 2,5’e çıkarılırken, 2028 yılı için yüzde 2,2 seviyesine işaret edildi.

ECB, yukarı yönlü revizyonların temel nedeninin enerji fiyatlarındaki daha yüksek patika olduğunu, bunun da gıda, mal ve hizmet enflasyonuna kısmen yansımasının beklendiğini bildirdi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI REVİZE EDİLDİ

Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, 2026 yılı için yüzde 1,1 olan büyüme tahmini yüzde 0,8’e, 2027 yılı için yüzde 1,4 olan tahmin yüzde 1,2’ye düşürüldü. 2028 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1,5 olarak korundu.

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ECB, aşağı yönlü revizyonun savaşın emtia piyasaları, reel gelirler ve güven üzerindeki daha belirgin etkisini yansıttığını ifade etti.

BELİRSİZLİK VURGUSU

ECB, görünümdeki belirsizliğin sürdüğünü, enflasyon ve büyümeye ilişkin risklerin hem yukarı hem aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Banka, para politikasının veri odaklı ve toplantı bazlı şekilde belirleneceğini, herhangi bir faiz patikasına önceden bağlı kalınmadığını vurguladı.

ENFLASYON 32 AYIN ZİRVESİNE

Son olarak Eurostat'ın açıkladığı öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında nisan ayındaki yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,2'ye çıktı. Bu oran, Eylül 2023'ten bu yana görülen son 32 ayın en yüksek enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçti.Orta Doğu'daki bölgesel çatışmaların tetiklediği enerji maliyetlerindeki yüzde 10,9'luk sert artış, genel fiyat yükselişinin ana motoru oldu.