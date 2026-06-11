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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Özgür Özel ve ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa kararı aldı

        Özgür Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclisindeki üye sayısının üçte ikisinin altına düşmesi durumunda olağan üstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. CHP parti meclisinde bu gelişme ile üyesi sayısı 29'a inmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti

        CHP Genel Merkezi'nin dün akşam üstü 9 milletvekili için ihraç kararı almasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

        28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinde bulunan 28 isim, 57 üyenin yer aldığı parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Böylelikle CHP PM'de üye sayısı 29'a düştü.

        "Artık kurultayın toplanmaması suçtur"
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        TÜZÜK 45 GÜN İÇİNDE KURULTAY DİYOR

        Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur.

        CHP TÜZÜĞÜ - MADDE 24/3:

        “Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.”

        DÜN 9 İSMİN İHRACI İSTENMİŞTİ

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "9 arkadaşımız, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edilmiş bulunuyor" açıklamasında bulundu. Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı ayrıca, "Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak" ifadelerine yer verdi.

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