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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama: Fenerbahçe ile anlaşma yok!

        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama: Fenerbahçe ile anlaşma yok!

        Önümüzdeki sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin talip olduğu Serhou Guirassy'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmundlu yıldızın kardeşi ve menajeri, basında çıkan transfer haberlerine ilişkin, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmadı ve çıkan haberler doğru değil." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Serhou Guirassy hakkında ortaya atılan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi.

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        Son günlerde özellikle Alman ve Türk basınında, Gineli yıldızın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Sky Sport'a yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

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        "FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA YOK"

        Karamba Guirassy, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

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        BİRÇOK KULÜP TALİP OLDU

        Sky Sport'un haberine göre yıldız golcüyle Aston Villa, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtiliyor. Haberde, Guirassy'nin geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası sonrasında vermeyi planladığı aktarıldı.

        Öte yandan Borussia Dortmund yönetiminin de 30 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak için görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

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        2024 yılında Dortmund'a transfer olan Guirassy, Alman ekibinde çıktığı 96 karşılaşmada 60 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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