"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA YOK"

Karamba Guirassy, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Konuyu netleştirmek gerekirse herhangi bir türde anlaşma yapılmış değil. Serhou şu anda gelecek sezonla ilgili seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü anlaşma olduğu yönündeki haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.